Країни-члени “Великої сімки” та офіційний Брюссель активно шукають механізми нищівного тиску на банки, які допомагають Росії уникати чинних санкцій. Саме ця ініціатива буде однією з тем саміту G7, який відбудеться вже за 2 тижні.

Західні банки більше не зможуть допомагати РФ

Як вдалося дізнатися Bloomberg, окремі члени "Групи семи" уже обговорюють інструменти, які можна спрямувати проти фінансових установ із третіх країн, які використовують СПФС — систему передання фінансових повідомлень центробанку Росії, подібну до SWIFT, — для обходу торговельних обмежень.

Що важливо розуміти, станом на сьогодні систему СПФС використовують понад 150 іноземних банків у близько 20 країна.

Насамперед йдеться про союзників Путіна у війні проти України: Білорусь, Вірменію, Казахстан, Китай та Таджикистан.

Окрім того, наголошується, що використання СПФС у 2023 році зросло втричі, якщо порівнювати показники з 2022 роком.

Коли очікувати фінального рішення

За словами журналістів, ініціатором санкцій проти цієї системи запропонувала Європейська комісія.

Вона має намір узгодити їх до саміту G7, однак кілька країн ЄС виступили проти повної заборони СПФС через побоювання, що такий крок може зашкодити відносинам із третіми країнами. Поширити

Згідно з даними ЗМІ, альтернативні пропозиції, які заблокують здатність Росії обходити санкції, передбачають санкції проти конкретних банків, які допомагають Москві, а також посилення вимог до компаній щодо перевірок їхніх дочірніх компаній і ланцюгів постачань.

Дискусії можуть точитися аж до саміту G7 в Італії, де лідери повинні остаточно узгодити комплекс заходів для кращого забезпечення дотримання санкцій проти РФ за її війну проти України.