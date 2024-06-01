Країни-члени “Великої сімки” та офіційний Брюссель активно шукають механізми нищівного тиску на банки, які допомагають Росії уникати чинних санкцій. Саме ця ініціатива буде однією з тем саміту G7, який відбудеться вже за 2 тижні.
Західні банки більше не зможуть допомагати РФ
Як вдалося дізнатися Bloomberg, окремі члени "Групи семи" уже обговорюють інструменти, які можна спрямувати проти фінансових установ із третіх країн, які використовують СПФС — систему передання фінансових повідомлень центробанку Росії, подібну до SWIFT, — для обходу торговельних обмежень.
Що важливо розуміти, станом на сьогодні систему СПФС використовують понад 150 іноземних банків у близько 20 країна.
Насамперед йдеться про союзників Путіна у війні проти України: Білорусь, Вірменію, Казахстан, Китай та Таджикистан.
Окрім того, наголошується, що використання СПФС у 2023 році зросло втричі, якщо порівнювати показники з 2022 роком.
Коли очікувати фінального рішення
За словами журналістів, ініціатором санкцій проти цієї системи запропонувала Європейська комісія.
Згідно з даними ЗМІ, альтернативні пропозиції, які заблокують здатність Росії обходити санкції, передбачають санкції проти конкретних банків, які допомагають Москві, а також посилення вимог до компаній щодо перевірок їхніх дочірніх компаній і ланцюгів постачань.
Дискусії можуть точитися аж до саміту G7 в Італії, де лідери повинні остаточно узгодити комплекс заходів для кращого забезпечення дотримання санкцій проти РФ за її війну проти України.
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