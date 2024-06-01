Страны-члены “Большой семерки” и официальный Брюссель активно ищут механизмы сокрушительного давления на банки, которые помогают России избегать действующих санкций. Именно эта инициатива будет одной из тем саммита G7, который состоится уже через 2 недели.

Западные банки больше не смогут помогать РФ

Как удалось узнать Bloomberg, отдельные члены "Группы семи" уже обсуждают инструменты, которые можно направить против финансовых учреждений из третьих стран, использующих СПФС — систему передачи финансовых сообщений центробанку России, подобную SWIFT, — для обхода торговых ограничений.

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день систему СПФС используют более 150 иностранных банков в около 20 стран.

В первую очередь речь идет о союзниках Путина в войне против Украины: Беларуси, Армении, Казахстане, Китае и Таджикистане.

Кроме того, указано, что использование СПФС в 2023 году выросло в три раза, если сравнивать показатели с 2022 годом.

Когда ждать финального решения

По словам журналистов, инициатором санкций против этой системы была предложена Европейская комиссия.

Она намерена согласовать их до саммита G7, однако несколько стран ЕС выступили против полного запрета СПФС из-за опасений, что такой шаг может помешать отношениям с третьими странами. Поделиться

Согласно данным СМИ, альтернативные предложения, которые смогут блокировать способность России обходить санкции, предусматривают санкции против конкретных банков, помогающих Москве, а также ужесточение требований к компаниям по проверкам их дочерних компаний и цепей поставок.

Дискуссии могут идти вплоть до саммита G7 в Италии, где лидеры должны окончательно согласовать комплекс мер по лучшему обеспечению соблюдения санкций против РФ за ее войну против Украины.