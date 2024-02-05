G7 та ЄС обговорюють варіант використання заморожених активів РФ для України — Bloomberg

Країни Великої сімки та Євросоюз обговорюють план щодо використання понад 250 млрд дол із заморожених активів РФ як заставу для допомоги у фінансуванні відновлення України.

Як можуть використати заморожені активи РФ

Згідно з пропозицією, що обговорюється, союзники України можуть випустити боргові зобов'язання для фінансової допомоги у відбудові Україні, використовуючи заморожені російські активи як заставу для погашення боргу.

Прихильники плану вважають, що будь-яке врегулювання конфлікту згідно з міжнародним правом призведе до того, що Росія буде зобов’язана заплатити за шкоду, якої вона завдала Україні.

За словами співрозмовників, якщо Росія відмовиться це робити, тоді можуть бути висунуті претензії на заморожені активи РФ.

Наразі обговорення плану ведеться на технічному рівні, іншими словами, політичне рішення з цього питання ще не ухвалене.

При цьому один зі співрозмовників Bloomberg зазначив, що деякі країни хочуть рухатися в цьому питанні "швидше, ніж інші".

Раніше країни G7 пообіцяли змусити Росію заплатити за відновлення України та залишити замороженими її активи, доки вона сама цього не зробить.

Що відомо про вилучення російських активів на користь України

Наприкінці квітня 2022 року Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, який передбачає конфіскацію заморожених активів російських підсанкційних юридичних та фізичних осіб. Вилучені кошти пропонується спрямувати для надання додаткової військової та гуманітарної допомоги Україні.

У листопаді 2022 року ЄС заморозив 68 мільярдів євро російських активів, згідно з внутрішнім документом Єврокомісії. Там хочуть деякі із заморожених активів банку РФ направити на відновлення України. Поширити

У липні 2023 року лідери Європейського союзу підтримали плани, які передбачають введення податку на непередбачений прибуток, отриманий від заморожених активів Центробанку РФ сумою понад 200 мільярдів євро, для допомоги у відновленні України.