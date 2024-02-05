G7 и ЕС обсуждают вариант использования замороженных активов РФ для Украины — Bloomberg

Страны Большой семерки и Евросоюз обсуждают план использования более 250 млрд долл. из замороженных активов РФ как залог для помощи в финансировании восстановления Украины.

Как могут использовать замороженные активы РФ

Согласно обсуждаемому предложению, союзники Украины могут выпустить долговые обязательства для финансовой помощи в восстановлении Украины, используя замороженные российские активы как залог для погашения долга.

Сторонники плана считают, что любое урегулирование конфликта в соответствии с международным правом приведет к тому, что Россия будет обязана заплатить за ущерб, причиненный ей Украине.

По словам собеседников, если Россия откажется это делать, тогда могут быть предъявлены претензии на замороженные активы РФ.

Сейчас обсуждение плана ведется технически, иными словами, политическое решение по этому вопросу еще не принято.

При этом один из собеседников Bloomberg отметил, что некоторые страны хотят двигаться в этом вопросе "быстрее других".

Ранее страны G7 пообещали заставить Россию заплатить за восстановление Украины и оставить замороженными ее активы, пока она сама этого не сделает.

Что известно об изъятии российских активов в пользу Украины

В конце апреля 2022 г. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий конфискацию замороженных активов российских подсанкционных юридических и физических лиц. Изъятые средства предлагается направить для дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине.

В ноябре 2022 года ЕС заморозил 68 миллиардов евро российских активов согласно внутреннему документу Еврокомиссии. Там хотят некоторые из замороженных активов банка РФ направить на восстановление Украины. Поделиться

В июле 2023 года лидеры Европейского союза поддержали планы, предусматривающие введение налога на непредвиденную прибыль, полученную от замороженных активов Центробанка РФ в сумме более 200 миллиардов евро, для помощи в восстановлении Украины.