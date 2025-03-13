Гарантії безпеки для України. Франція та Британія готують план у випадку припинення війни

Британія та Франція намагаються розробити план для зміцнення позиції України на переговорах щодо припинення російської агресії. Ідея, зокрема, передбачає розміщення західних військ в Україні, яку б підтримав президент США Дональд Трамп.

Франція та Британія готують план у разі припинення війни РФ проти України

Офіційні Лондон та Париж намагаються скласти план для надання Україні гарантій безпеки. Це відбувається на тлі вимог з боку Москви, щоб українська армія була суттєво скорочена у межах будь-якого врегулювання війни РФ проти України.

12 березня в Парижі відбулись переговори між міністрами оборони Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Польщі для узгодження підтримку України.

Як заявив глава Міноборони Франції Себастьєн Лекорню на пресконференції разом з колегами з інших держав Європи, виникає "широкий консенсус щодо того, що першою гарантією безпеки для України є сама українська армія, її потужності, її озброєння, її навчання".

Довгострокові гарантії безпеки залежатимуть від потужностей, які ми зможемо надати Україні, — наголосив французький міністр. Поширити

Також Лекорню попередив, що Європі необхідно швидко розвивати космічні технології та зменшити свою залежність від Starlink від компанії SpaceX, що належить американському мільярдеру Ілону Маску.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус привітав заяву США про продовження військової підтримки України. При цьому глава оборонного відомства ФРН зауважив, що Європа може замінити певну допомогу та послуги США, включаючи "Старлінки"

Ми можемо швидко втрутитися, наприклад, із боєприпасами, а також із супутниковим зв'язком, якщо це знадобиться. Борис Пісторіус Міністр оборони ФРН

Глава Міноборони Британії Джон Гілі заявив 12 березня, що наступного тижня міністри оборони різних країн знову зустрінуться, щоб продовжити обговорення "військового планування" у разі врегулювання.

Наразі прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон ведуть переговори між 37 країнами про створення "коаліції охочих" для України, якщо буде досягнуто мирного врегулювання.

Це означає, що країни Європи, Співдружності та Азії внесуть фінансування, війська, літаки або військово-морські судна, щоб допомогти захистити Україну від перспективи подальшої російської агресії.

Військові начальники нададуть Стармеру і Макрону більш детальні варіанти миротворчих сил найближчими днями. Вони будуть обговорені з іншими західними лідерами під час телефонної розмови цими вихідними. Поширити

Потім вони передадуть напрацьований план Трампу, якого, як вони сподіваються, вдасться переконати взяти на себе гарантії безпеки з боку США у формі повітряних сил, розвідки та спостереження за кордоном без надання американських військ миротворчим силам.

Британія та Франція також не хочуть, щоб Штати поступилися вимогам російського диктатора Володимира Путіна "демілітаризувати" Україну та змусити президента Володимира Зеленського провести вибори до укладення постійної мирної угоди.

Як заявив Стармер, питання щодо викрадених українських дітей російськими загарбниками також має розглядатися в рамках врегулювання.