Гарантії безпеки для України. Франція та Британія готують план у випадку припинення війни

Британія та Франція намагаються розробити план для зміцнення позиції України на переговорах щодо припинення російської агресії. Ідея, зокрема, передбачає розміщення західних військ в Україні, яку б підтримав президент США Дональд Трамп.
Головні тези:
- Британія та Франція розробляють план у зв'язку з припиненням російської агресії для зміцнення позиції України.
- Офіційні особи акцентують на важливості української армії та наданні гарантій безпеки для країни.
- Плани включають розміщення західних військ в Україні та формування коаліції охочих країн для захисту України від подальшої агресії.
Франція та Британія готують план у разі припинення війни РФ проти України
Офіційні Лондон та Париж намагаються скласти план для надання Україні гарантій безпеки. Це відбувається на тлі вимог з боку Москви, щоб українська армія була суттєво скорочена у межах будь-якого врегулювання війни РФ проти України.
12 березня в Парижі відбулись переговори між міністрами оборони Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Польщі для узгодження підтримку України.
Як заявив глава Міноборони Франції Себастьєн Лекорню на пресконференції разом з колегами з інших держав Європи, виникає "широкий консенсус щодо того, що першою гарантією безпеки для України є сама українська армія, її потужності, її озброєння, її навчання".
Також Лекорню попередив, що Європі необхідно швидко розвивати космічні технології та зменшити свою залежність від Starlink від компанії SpaceX, що належить американському мільярдеру Ілону Маску.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус привітав заяву США про продовження військової підтримки України. При цьому глава оборонного відомства ФРН зауважив, що Європа може замінити певну допомогу та послуги США, включаючи "Старлінки"
Глава Міноборони Британії Джон Гілі заявив 12 березня, що наступного тижня міністри оборони різних країн знову зустрінуться, щоб продовжити обговорення "військового планування" у разі врегулювання.
Наразі прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон ведуть переговори між 37 країнами про створення "коаліції охочих" для України, якщо буде досягнуто мирного врегулювання.
Це означає, що країни Європи, Співдружності та Азії внесуть фінансування, війська, літаки або військово-морські судна, щоб допомогти захистити Україну від перспективи подальшої російської агресії.
Потім вони передадуть напрацьований план Трампу, якого, як вони сподіваються, вдасться переконати взяти на себе гарантії безпеки з боку США у формі повітряних сил, розвідки та спостереження за кордоном без надання американських військ миротворчим силам.
Британія та Франція також не хочуть, щоб Штати поступилися вимогам російського диктатора Володимира Путіна "демілітаризувати" Україну та змусити президента Володимира Зеленського провести вибори до укладення постійної мирної угоди.
Як заявив Стармер, питання щодо викрадених українських дітей російськими загарбниками також має розглядатися в рамках врегулювання.
Офіційні особи вважають, що домовленість між США та Україною про 30-денне припинення вогню в поєднанні з розробкою планів щодо миротворчих сил посилили тиск на РФ, щоб вона пішла на власні поступки.
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