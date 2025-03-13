Гарантии безопасности для Украины. Франция и Британия готовят план в случае прекращения войны

Британия и Франция пытаются разработать план по укреплению позиции Украины на переговорах по прекращению российской агрессии. Идея, в частности, предусматривает размещение западных войск в Украине, которую поддержал бы президент США Дональд Трамп.

Франция и Британия готовят план в случае прекращения войны РФ против Украины

Официальные Лондон и Париж пытаются составить план по предоставлению Украине гарантий безопасности. Это происходит на фоне требований Москвы, чтобы украинская армия была существенно сокращена в рамках любого урегулирования войны РФ против Украины.

12 марта в Париже прошли переговоры между министрами обороны Франции, Великобритании, Германии, Италии и Польши для согласования поддержки Украины.

Как заявил глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню на пресс-конференции вместе с коллегами из других государств Европы, возникает "широкий консенсус относительно того, что первой гарантией безопасности для Украины является сама украинская армия, ее мощности, ее вооружение, ее обучение".

Долгосрочные гарантии безопасности будут зависеть от мощностей, которые мы сможем предоставить Украине, — подчеркнул французский министр. Поделиться

Также Лекорню предупредил, что Европе необходимо быстро развивать космические технологии и снизить свою зависимость от Starlink от компании SpaceX, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску.

Министр обороны Германии Борис Писториус приветствовал заявление США о продолжении военной поддержки Украины. При этом глава оборонного ведомства ФРГ отметил, что Европа может заменить определенную помощь и услуги США, включая "Старлинки"

Мы можем быстро вмешаться, например с боеприпасами, а также со спутниковой связью, если это понадобится. Борис Писториус Министр обороны ФРГ

Глава Минобороны Британии Джон Гили заявил 12 марта, что на следующей неделе министры обороны разных стран снова встретятся, чтобы продолжить обсуждение "военного планирования" в случае урегулирования.

В настоящее время премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон ведут переговоры между 37 странами о создании "коалиции желающих" для Украины, если будет достигнуто мирное урегулирование.

Это означает, что страны Европы, Содружества и Азии внесут финансирование, войска, самолеты или военно-морские суда, чтобы оградить Украину от перспективы дальнейшей российской агрессии.

Военные начальники предоставят Стармеру и Макрону более подробные варианты миротворческих сил в ближайшие дни. Они будут обсуждены с другими западными лидерами во время телефонного разговора в эти выходные. Поделиться

Затем они передадут наработанный план Трампу, который, как они надеются, удастся убедить взять на себя гарантии безопасности со стороны США в форме воздушных сил, разведки и наблюдения за рубежом без предоставления американским войскам миротворческим силам.

Британия и Франция также не хотят, чтобы Штаты уступили требованиям российского диктатора Владимира Путина "демилитаризировать" Украину и заставить президента Владимира Зеленского провести выборы для заключения постоянного мирного соглашения.

Как заявил Стармер, вопрос похищенных украинских детей российскими захватчиками также должен рассматриваться в рамках урегулирования.