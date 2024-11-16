Гаубиці M777 для України. Британська компанія BAE Systems відкриває артилерійський завод

Британська компанія BAE Systems відкриє у Шеффілді артилерійський завод вартістю 25 мільйонів фунтів стерлінгів у рамках підтримки українських сил у боротьбі проти Росії.
Головні тези:
- Британська компанія BAE Systems відкриє артилерійський завод в Україні для виробництва гаубиць M777 та створення нових робочих місць.
- Оборонні компанії світу збільшили виробництво зброї у зв'язку з війною Росії проти України, але брак сировини унеможливлює повне задоволення потреб України.
- BAE Systems отримує контракти на виготовлення запасних частин та ремонт гаубиць M777 для України, що покращує її ефективність у боротьбі проти Росії.
- Угода з урядом включає поповнення запасів боєприпасів у Великій Британії, в тому числі снарядів для гаубиць M777, які використовуються українськими силами.
- Rheinmetall та NIOA заведуть виробництво артилерійських снарядів для України в Австралії, щоб посилити армію в умовах конфлікту з Росією.
BAE Systems відкриває новий артилерійський завод
Компанія повідомила, що завод розпочне виробництво гаубиць M777 наступного року, що створить 50 робочих місць.
Це фактично скасовує рішення компанії згорнути виробництво артилерії у Великій Британії, оскільки війна в Україні потребує озброєння.
Як зазначається, багато гаубиць, які Україні передали США, Канада та Австралія, потребують модернізації або ремонту. В результаті BAE отримала багатомільйонні контракти на виробництво запасних частин та ремонт. У січні цього року Пентагон виділив компанії 50 млн дол (40 млн фунтів стерлінгів) на відновлення виробництва титанових шасі для цієї артилерії.
Керуючий директор британського підрозділу систем озброєнь BAE Джон Бортон, описуючи інтенсивне використання зброї в Україні, заявив:
Компанія також уклала угоди з урядом щодо поповнення запасів боєприпасів у Великій Британії, в тому числі 155-мм снарядів, які використовуються в гаубицях M777. BAE раніше заявляла, що вісім неназваних країн висловили зацікавленість у розміщенні нових замовлень на M777 після оголошення про відновлення виробництва.
Оборонні компанії всього світу збільшили виробництво зброї
Оборонні компанії в усьому світі на тлі війни Росії проти України збільшили виробництво зброї, але через брак сировини та довгі виробничі цикли досі немає змоги поновити запаси озброєнь і задовольнити потреби України.
Загалом оборонні компанії в усьому світі збільшили виробництво продукції — від боєприпасів до ракетних двигунів і ракет, щоб поповнити запаси своїх країн, які передали зброю Україні.
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