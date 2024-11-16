Гаубиці M777 для України. Британська компанія BAE Systems відкриває артилерійський завод

Британська компанія BAE Systems відкриє у Шеффілді артилерійський завод вартістю 25 мільйонів фунтів стерлінгів у рамках підтримки українських сил у боротьбі проти Росії.

BAE Systems відкриває новий артилерійський завод

Компанія повідомила, що завод розпочне виробництво гаубиць M777 наступного року, що створить 50 робочих місць.

Це фактично скасовує рішення компанії згорнути виробництво артилерії у Великій Британії, оскільки війна в Україні потребує озброєння.

Як зазначається, багато гаубиць, які Україні передали США, Канада та Австралія, потребують модернізації або ремонту. В результаті BAE отримала багатомільйонні контракти на виробництво запасних частин та ремонт. У січні цього року Пентагон виділив компанії 50 млн дол (40 млн фунтів стерлінгів) на відновлення виробництва титанових шасі для цієї артилерії.

Керуючий директор британського підрозділу систем озброєнь BAE Джон Бортон, описуючи інтенсивне використання зброї в Україні, заявив:

У всього є свій технічний термін служби, і через інтенсивність використання, яку ми спостерігаємо, ми наближаємось до межі, якої не бачили раніше. Поширити

Компанія також уклала угоди з урядом щодо поповнення запасів боєприпасів у Великій Британії, в тому числі 155-мм снарядів, які використовуються в гаубицях M777. BAE раніше заявляла, що вісім неназваних країн висловили зацікавленість у розміщенні нових замовлень на M777 після оголошення про відновлення виробництва.

Гаубиця М777

Оборонні компанії всього світу збільшили виробництво зброї

Оборонні компанії в усьому світі на тлі війни Росії проти України збільшили виробництво зброї, але через брак сировини та довгі виробничі цикли досі немає змоги поновити запаси озброєнь і задовольнити потреби України.

Так, завод із виробництва боєприпасів у австралійському штаті Квінсленд, який належить німецькій компанії Rheinmetall та місцевому підряднику NIOA, виробляє десятки тисяч артилерійських снарядів для України. Rheinmetall планує збільшити виробництво наступного року на 25%, до близько 55 тис снарядів на рік. Водночас NIOA заявляє, що може виробляти понад 100 тис снарядів на рік за умови збільшення капітальних інвестицій. Поширити

Загалом оборонні компанії в усьому світі збільшили виробництво продукції — від боєприпасів до ракетних двигунів і ракет, щоб поповнити запаси своїх країн, які передали зброю Україні.