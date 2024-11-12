Британія може відправити війська в Україну — Джонсон
Категорія
Політика
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Британія може відправити війська в Україну — Джонсон

Джонсон і Зеленський
Джерело:  online.ua

За словами колишнього британського лідера Бориса Джонсона, Британія може розгорнути свої війська в Україні, якщо новий президент США Дональд Трамп скоротить військову допомогу Києву.

Головні тези:

  • Борис Джонсон попереджає про деградацію колективної безпеки через відмову допомагати Україні.
  • Політик висловлює обурення щодо позиції деяких республіканців у США.
  • Борис Джонсон пояснив, як Трамп допоміг Україні врятувати Київ.

Джонсон спрогнозував подальший розвиток подій

З заявою з цього приводу політик виступив під час інтерв’ю GB News.

Він звернув увагу на те, що відмова Вашингтона від допомоги Києву призведе до значно більших витрат для Британії в майбутньому.

Кажу це людям, які дивляться і думають, чому ми підтримуємо українців? Тому що в іншому випадку наша колективна безпека буде справді деградована через відродження Росії, яка загрожує різним частинам Європи.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії

На його переконання, подібний розвиток подій змусить Британію безпосередньо ввести війська.

Тоді нам доведеться заплатити за те, щоб відправити британські війська на захист України, — попередив колишній британський лідер.

Як Джонсон коментує ставлення Трампа до України

За словами політика, він не може заперечувати наявність суперечливих поглядів та позицій, які домінують у команді нового президента США.

Дональду Трампу багато хто говорить багато різного, і є частина Республіканської партії, досить велика, яка займає неправильну позицію щодо України, — визнав Джонсон, розкритикувавши деяких республіканців за "щось на кшталт дивного фанатизму щодо Путіна".

Дональд Трамп та Борис Джонсон (Фото: facebook.com/borisjohnson)

Попри це, він високо оцінює рівень допомоги Україні з боку Трампа, який був під час його першого терміну.

Той же Трамп змінив на краще долю України, коли дозволив постачання протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії

На переконання політика, без цієї підтримки "битва за Київ могла б бути дуже, дуже іншою".

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