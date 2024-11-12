Британія може відправити війська в Україну — Джонсон

За словами колишнього британського лідера Бориса Джонсона, Британія може розгорнути свої війська в Україні, якщо новий президент США Дональд Трамп скоротить військову допомогу Києву.
Головні тези:
- Борис Джонсон попереджає про деградацію колективної безпеки через відмову допомагати Україні.
- Політик висловлює обурення щодо позиції деяких республіканців у США.
- Борис Джонсон пояснив, як Трамп допоміг Україні врятувати Київ.
Джонсон спрогнозував подальший розвиток подій
З заявою з цього приводу політик виступив під час інтерв’ю GB News.
Він звернув увагу на те, що відмова Вашингтона від допомоги Києву призведе до значно більших витрат для Британії в майбутньому.
На його переконання, подібний розвиток подій змусить Британію безпосередньо ввести війська.
Як Джонсон коментує ставлення Трампа до України
За словами політика, він не може заперечувати наявність суперечливих поглядів та позицій, які домінують у команді нового президента США.
Попри це, він високо оцінює рівень допомоги Україні з боку Трампа, який був під час його першого терміну.
На переконання політика, без цієї підтримки "битва за Київ могла б бути дуже, дуже іншою".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-