Британия может отправить войска в Украину — Джонсон

По словам бывшего британского лидера Бориса Джонсона, Великобритания может развернуть свои войска в Украине, если новый президент США Дональд Трамп сократит военную помощь Киеву.

Джонсон спрогнозировал дальнейшее развитие событий

С заявлением по этому поводу политик выступил во время интервью GB News.

Он обратил внимание на то, что отказ Вашингтона от помощи Киеву приведет к значительно большим затратам для Британии в будущем.

Говорю это людям, которые смотрят и думают, почему мы поддерживаем украинцев? Потому что в противном случае наша коллективная безопасность будет действительно деградирована из-за возрождения России, угрожающей разным частям Европы. Борис Джонсон Бывший премьер-министр Великобритании

По его убеждению, подобное развитие событий заставит Британию напрямую ввести войска.

Тогда нам придется заплатить за то, чтобы отправить британские войска на защиту Украины, — предупредил бывший британский лидер. Поделиться

Как Джонсон комментирует отношение Трампа к Украине

По словам политика, он не может отрицать наличие противоречивых взглядов и позиций, доминирующих в команде нового президента США.

Дональду Трампу многие говорят много разного, и есть часть Республиканской партии, достаточно большая, занимающая неправильную позицию по отношению к Украине, — признал Джонсон, раскритиковав некоторых республиканцев за "что-то вроде странного фанатизма по отношению к Путину". Поделиться

Дональд Трамп и Борис Джонсон (Фото: facebook.com/borisjohnson)

Несмотря на это, он высоко оценивает уровень помощи Украине со стороны Трампа, который был во время его первого срока.

Тот же Трамп изменил к лучшему судьбу Украины, когда разрешил поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Борис Джонсон Бывший премьер-министр Великобритании

По убеждению политика, без этой поддержки "битва за Киев могла бы быть совсем другой".