Британия может отправить войска в Украину — Джонсон

По словам бывшего британского лидера Бориса Джонсона, Великобритания может развернуть свои войска в Украине, если новый президент США Дональд Трамп сократит военную помощь Киеву.
Главные тезисы
- Борис Джонсон предупреждает о деградации коллективной безопасности из-за отказа помогать Украине.
- Политик выражает возмущение касательно позиции некоторых республиканцев в США.
- Борис Джонсон объяснил, как Трамп помог Украине спасти Киев.
Джонсон спрогнозировал дальнейшее развитие событий
С заявлением по этому поводу политик выступил во время интервью GB News.
Он обратил внимание на то, что отказ Вашингтона от помощи Киеву приведет к значительно большим затратам для Британии в будущем.
По его убеждению, подобное развитие событий заставит Британию напрямую ввести войска.
Как Джонсон комментирует отношение Трампа к Украине
По словам политика, он не может отрицать наличие противоречивых взглядов и позиций, доминирующих в команде нового президента США.
Несмотря на это, он высоко оценивает уровень помощи Украине со стороны Трампа, который был во время его первого срока.
По убеждению политика, без этой поддержки "битва за Киев могла бы быть совсем другой".
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