Гаубицы M777 для Украины. Британская компания BAE Systems открывает артиллерийский завод

Британская компания BAE Systems откроет в Шеффилде артиллерийский завод стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов в рамках поддержки украинских сил в борьбе против России.

BAE Systems открывает новый артиллерийский завод

Компания сообщила, что завод начнет производство гаубиц M777 в следующем году, что создаст 50 рабочих мест.

Это фактически отменяет решение компании свернуть производство артиллерии в Великобритании, поскольку война в Украине нуждается в вооружении.

Как отмечается, многие гаубиц, переданные Украине США, Канадой и Австралией, нуждаются в модернизации или ремонте. В результате BAE получила многомиллионные контракты на производство запасных частей и ремонт. В январе этого года Пентагон выделил компании 50 млн долл. (40 млн фунтов стерлингов) на возобновление производства титановых шасси для этой артиллерии.

Управляющий директор британского подразделения систем вооружений BAE Джон Бортон, описывая интенсивное использование оружия в Украине, заявил:

У всего есть свой технический срок службы, и из-за интенсивности использования, которую мы наблюдаем, мы приближаемся к границе, которую не видели раньше. Поделиться

Компания также заключила соглашения с правительством по пополнению запасов боеприпасов в Великобритании, включая 155-мм снарядов, используемых в гаубицах M777. BAE ранее заявляла, что восемь неназванных стран выразили заинтересованность в размещении новых заказов на M777 после объявления о возобновлении производства.

Гаубица М777

Оборонные компании по всему миру увеличили производство оружия

Оборонные компании во всем мире на фоне войны России против Украины увеличили производство оружия, но из-за нехватки сырья и длинных производственных циклов до сих пор нет возможности восстановить запасы вооружений и удовлетворить потребности Украины.

Так, завод по производству боеприпасов в австралийском штате Квинсленд, принадлежащий немецкой компании Rheinmetall и местному подрядчику NIOA, производит десятки тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Rheinmetall планирует увеличить производство в следующем году на 25%, до около 55 тыс. снарядов в год. В то же время NIOA заявляет, что может производить более 100 тыс. снарядов в год при увеличении капитальных инвестиций. Поделиться

В целом оборонные компании по всему миру увеличили производство продукции от боеприпасов до ракетных двигателей и ракет, чтобы пополнить запасы своих стран, которые передали оружие Украине.