Гаубицы M777 для Украины. Британская компания BAE Systems открывает артиллерийский завод
Категория
Мир
Дата публикации

Гаубицы M777 для Украины. Британская компания BAE Systems открывает артиллерийский завод

Гаубицы M777
Read in English
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Британская компания BAE Systems откроет в Шеффилде артиллерийский завод стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов в рамках поддержки украинских сил в борьбе против России.

Главные тезисы

  • BAE Systems открывает артиллерийский завод стоимостью 25 млн фунтов стерлингов в Украине для производства гаубиц M777 и создания новых рабочих мест.
  • Украина получит контракты на изготовление запасных частей и ремонт гаубиц M777, что улучшит ее боевые возможности в контексте конфликта с Россией.
  • Глобальные оборонные компании увеличивают производство оружия, но нехватка сырья затрудняет удовлетворение потребностей Украины в вооружениях.
  • Rheinmetall и NIOA запускают производство артиллерийских снарядов для Украины в Австралии, с целью усиления украинской армии в условиях конфликта.
  • В целом оборонные компании усиливают производство оружия для поддержки стран-партнеров и пополнения запасов вооружений в условиях геополитических напряженностей.

BAE Systems открывает новый артиллерийский завод

Компания сообщила, что завод начнет производство гаубиц M777 в следующем году, что создаст 50 рабочих мест.

Это фактически отменяет решение компании свернуть производство артиллерии в Великобритании, поскольку война в Украине нуждается в вооружении.

Как отмечается, многие гаубиц, переданные Украине США, Канадой и Австралией, нуждаются в модернизации или ремонте. В результате BAE получила многомиллионные контракты на производство запасных частей и ремонт. В январе этого года Пентагон выделил компании 50 млн долл. (40 млн фунтов стерлингов) на возобновление производства титановых шасси для этой артиллерии.

Управляющий директор британского подразделения систем вооружений BAE Джон Бортон, описывая интенсивное использование оружия в Украине, заявил:

У всего есть свой технический срок службы, и из-за интенсивности использования, которую мы наблюдаем, мы приближаемся к границе, которую не видели раньше.

Компания также заключила соглашения с правительством по пополнению запасов боеприпасов в Великобритании, включая 155-мм снарядов, используемых в гаубицах M777. BAE ранее заявляла, что восемь неназванных стран выразили заинтересованность в размещении новых заказов на M777 после объявления о возобновлении производства.

Гаубица М777

Оборонные компании по всему миру увеличили производство оружия

Оборонные компании во всем мире на фоне войны России против Украины увеличили производство оружия, но из-за нехватки сырья и длинных производственных циклов до сих пор нет возможности восстановить запасы вооружений и удовлетворить потребности Украины.

Так, завод по производству боеприпасов в австралийском штате Квинсленд, принадлежащий немецкой компании Rheinmetall и местному подрядчику NIOA, производит десятки тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Rheinmetall планирует увеличить производство в следующем году на 25%, до около 55 тыс. снарядов в год. В то же время NIOA заявляет, что может производить более 100 тыс. снарядов в год при увеличении капитальных инвестиций.

В целом оборонные компании по всему миру увеличили производство продукции от боеприпасов до ракетных двигателей и ракет, чтобы пополнить запасы своих стран, которые передали оружие Украине.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Для поддержки Украины. Великобритания ввела новые санкции против России
Правительство Великобритании
Британия
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Британия раскрыла свои намерения касательно Украины на фоне возвращения Трампа
Британя
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Британия может отправить войска в Украину — Джонсон
Джонсон и Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?