Гаубицы M777 для Украины. Британская компания BAE Systems открывает артиллерийский завод

Британская компания BAE Systems откроет в Шеффилде артиллерийский завод стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов в рамках поддержки украинских сил в борьбе против России.
Главные тезисы
- BAE Systems открывает артиллерийский завод стоимостью 25 млн фунтов стерлингов в Украине для производства гаубиц M777 и создания новых рабочих мест.
- Украина получит контракты на изготовление запасных частей и ремонт гаубиц M777, что улучшит ее боевые возможности в контексте конфликта с Россией.
- Глобальные оборонные компании увеличивают производство оружия, но нехватка сырья затрудняет удовлетворение потребностей Украины в вооружениях.
- Rheinmetall и NIOA запускают производство артиллерийских снарядов для Украины в Австралии, с целью усиления украинской армии в условиях конфликта.
- В целом оборонные компании усиливают производство оружия для поддержки стран-партнеров и пополнения запасов вооружений в условиях геополитических напряженностей.
BAE Systems открывает новый артиллерийский завод
Компания сообщила, что завод начнет производство гаубиц M777 в следующем году, что создаст 50 рабочих мест.
Это фактически отменяет решение компании свернуть производство артиллерии в Великобритании, поскольку война в Украине нуждается в вооружении.
Как отмечается, многие гаубиц, переданные Украине США, Канадой и Австралией, нуждаются в модернизации или ремонте. В результате BAE получила многомиллионные контракты на производство запасных частей и ремонт. В январе этого года Пентагон выделил компании 50 млн долл. (40 млн фунтов стерлингов) на возобновление производства титановых шасси для этой артиллерии.
Управляющий директор британского подразделения систем вооружений BAE Джон Бортон, описывая интенсивное использование оружия в Украине, заявил:
Компания также заключила соглашения с правительством по пополнению запасов боеприпасов в Великобритании, включая 155-мм снарядов, используемых в гаубицах M777. BAE ранее заявляла, что восемь неназванных стран выразили заинтересованность в размещении новых заказов на M777 после объявления о возобновлении производства.
Оборонные компании по всему миру увеличили производство оружия
Оборонные компании во всем мире на фоне войны России против Украины увеличили производство оружия, но из-за нехватки сырья и длинных производственных циклов до сих пор нет возможности восстановить запасы вооружений и удовлетворить потребности Украины.
В целом оборонные компании по всему миру увеличили производство продукции от боеприпасов до ракетных двигателей и ракет, чтобы пополнить запасы своих стран, которые передали оружие Украине.
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