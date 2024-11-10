Британия раскрыла свои намерения касательно Украины на фоне возвращения Трампа

Официальный Лондон планирует еще более решительно поддерживать Украину, особенно если новый американский лидер Дональд Трамп сократит или вообще отменит помощь для Киева.
Главные тезисы
- Британия не отказывается от своей стратегии по отношению к Украине.
- Администрация Байдена также планирует оградить Украину от потенциальных решений Трампа.
- Президент США хочет доказать Трампу и Конгрессу важность поддержки Киева.
Британия не собирается бросать Украину на произвол судьбы
С заявлением на этот счет выступил министр финансов Королевства Даррен Джонс.
Он обратил внимание британцев и международного сообщества на то, что у Украины должна быть возможность восстановить свою страну в том виде, в каком она была раньше.
По словам министра, он не собирается комментировать "гипотетические сценарии" политики Дональда Трампа.
Несмотря на это, Джонсон подчеркнул, что "наша приверженность Украине как стране здесь, в Великобритании, решительна".
Байден попытается защитать Украину от решений Трампа
О планах американского лидера рассказал его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
Пока Салливан не раскрывает журналистам, рассматривается ли какое-либо конкретное законодательное предложение о финансировании.
Несмотря на это, он подчеркнул: глава Белого дома будет доказывать, что США нужны постоянные ресурсы для Украины даже по истечении его срока.
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