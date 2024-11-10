Британия раскрыла свои намерения касательно Украины на фоне возвращения Трампа
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Политика
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Британия раскрыла свои намерения касательно Украины на фоне возвращения Трампа

Британя
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Источник:  BBC

Официальный Лондон планирует еще более решительно поддерживать Украину, особенно если новый американский лидер Дональд Трамп сократит или вообще отменит помощь для Киева.

Главные тезисы

  • Британия не отказывается от своей стратегии по отношению к Украине.
  • Администрация Байдена также планирует оградить Украину от потенциальных решений Трампа.
  • Президент США хочет доказать Трампу и Конгрессу важность поддержки Киева.

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С заявлением на этот счет выступил министр финансов Королевства Даррен Джонс.

Он обратил внимание британцев и международного сообщества на то, что у Украины должна быть возможность восстановить свою страну в том виде, в каком она была раньше.

Не должно быть элемента уступки незаконному вторжению со стороны России, — подчеркнул Даррен Джонсон.

По словам министра, он не собирается комментировать "гипотетические сценарии" политики Дональда Трампа.

Несмотря на это, Джонсон подчеркнул, что "наша приверженность Украине как стране здесь, в Великобритании, решительна".

Мы продолжаем поддерживать Украину миллиардами фунтов стерлингов ежегодно и поддержкой наших вооруженных сил в соответствии с нашими обязательствами перед НАТО, — подчеркнул глава Минфина Великобритании.

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О планах американского лидера рассказал его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Конечно, у президента Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и новой администрации, что Соединенные Штаты не должны отходить от Украины, что уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе, — подчеркнул он.

Пока Салливан не раскрывает журналистам, рассматривается ли какое-либо конкретное законодательное предложение о финансировании.

Несмотря на это, он подчеркнул: глава Белого дома будет доказывать, что США нужны постоянные ресурсы для Украины даже по истечении его срока.

Потому что угроза для Украины останется независимо от того, что происходит на поле боя или за столом переговоров, — подчеркнул советник президента США по нацбезопасности.

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