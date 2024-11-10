Британія розкрила свої наміри щодо України на тлі повернення Трампа

Офіційний Лондон планує ще рішучіше підтримувати Україну, особливо якщо новий американський лідер Дональд Трамп скоротить або взагалі скасує допомогу для Києва.
Головні тези:
- Британія не відмовляється від своєї стратегії щодо України.
- Адміністрація Байдена також планує захистити Україну від потенційних рішень Трампа.
- Президент США хоче довести Трампу і Конгресу важливість підтримки Києва.
Британія не збирається кидати Україну напризволяще
З заявою з цього приводу виступив міністр фінансів Королівства Даррен Джонс.
Він звернув увагу британців та міжнародної спільноти на те, що Україна повинна мати можливість відновити свою країну в тому вигляді, в якому вона була раніше.
За словами міністра, він не збирається коментував "гіпотетичні сценарії" політики Дональда Трампа.
Попри це, Джонсон наголосив, що "наша прихильність Україні як країні тут, у Великій Британії, є рішучою".
Байден спробує захистити Україну від рішень Трампа
Про плани американського лідера розповів його радник з національної безпеки Джейк Салліван.
Поки Салліван не розкриває журналістам, чи розглядається якась конкретна законодавча пропозиція стосовно фінансування.
Попри це, він наголосив: очільник Білого дом буде доводити, що США потрібні постійні ресурси для України навіть після закінчення його терміну.
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