Британія розкрила свої наміри щодо України на тлі повернення Трампа

Офіційний Лондон планує ще рішучіше підтримувати Україну, особливо якщо новий американський лідер Дональд Трамп скоротить або взагалі скасує допомогу для Києва.

Британія не збирається кидати Україну напризволяще

З заявою з цього приводу виступив міністр фінансів Королівства Даррен Джонс.

Він звернув увагу британців та міжнародної спільноти на те, що Україна повинна мати можливість відновити свою країну в тому вигляді, в якому вона була раніше.

Не повинно бути елемента поступки незаконному вторгненню з боку Росії, — наголосив Даррен Джонсон. Поширити

За словами міністра, він не збирається коментував "гіпотетичні сценарії" політики Дональда Трампа.

Попри це, Джонсон наголосив, що "наша прихильність Україні як країні тут, у Великій Британії, є рішучою".

Ми продовжуємо підтримувати Україну мільярдами фунтів стерлінгів щороку та підтримкою з боку наших збройних сил відповідно до наших зобов’язань перед НАТО, — підкреслив очільник Мінфіну Великої Британії. Поширити

Байден спробує захистити Україну від рішень Трампа

Про плани американського лідера розповів його радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Звичайно, президент Байден матиме можливість протягом наступних 70 днів довести Конгресу і новій адміністрації, що Сполучені Штати не повинні відходити від України, що відхід від України означає ще більшу нестабільність в Європі, — наголосив він. Поширити

Поки Салліван не розкриває журналістам, чи розглядається якась конкретна законодавча пропозиція стосовно фінансування.

Попри це, він наголосив: очільник Білого дом буде доводити, що США потрібні постійні ресурси для України навіть після закінчення його терміну.