Гендиректор Duolingo розкрив неочікуваний спосіб досягнення успіху

Нещодавно генеральний директор онлайн-платформи для вивчення іноземних мов Duolingo Луїс Фон Ан виступив перед випускникам університетів. Він поділився з молоддю простими порадами, які допоможуть добитися успіху в житті.

Що радить Луїс Фон Ан

Луїс фон Ан — гватемальський підприємець і вчений. Він є відомим експертом в сфері краудсорсингу.

Окрім того, Ан — засновник та головний виконавчий директор компанії Duolingo.

На його переконання, "необов'язково бути найдосконалішою людиною, щоб досягти успіху".

Луїс звертає увагу молоді на те, що вкрай важливо наполегливо працювати, поки удача не знайде вас.

Нещодавно я запитав свого друга-засновника, що потрібно для побудови успішної компанії. Він відповів: "65% удачі і 35% наполегливої праці протягом приблизно двох десятиліть". Це відповідає моєму досвіду, — наголосив Луїс Фон Ан.

Журналісти звертають увагу на те, що це відповідає досвіду інших успішних підприємців, як-от Марк Кьюбан, який є власником баскетбольної команди "Даллас Маверікс" і мережі кінотеатрів Landmark Theatres.