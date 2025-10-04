Гендиректор Duolingo розкрив неочікуваний спосіб досягнення успіху
Гендиректор Duolingo розкрив неочікуваний спосіб досягнення успіху

Що радить Луїс Фон Ан
Джерело:  online.ua

Нещодавно генеральний директор онлайн-платформи для вивчення іноземних мов Duolingo Луїс Фон Ан виступив перед випускникам університетів. Він поділився з молоддю простими порадами, які допоможуть добитися успіху в житті. 

Головні тези:

  • Ан вважає, що для успішної кар'єри необов'язково бути найрозумнішим та найталановитішим.
  • Він також додав, що на успіх складається на 65% з удачі та на 35% з наполегливої праці.

Що радить Луїс Фон Ан

Луїс фон Ан — гватемальський підприємець і вчений. Він є відомим експертом в сфері краудсорсингу.

Окрім того, Ан — засновник та головний виконавчий директор компанії Duolingo.

На його переконання, "необов'язково бути найдосконалішою людиною, щоб досягти успіху".

Луїс звертає увагу молоді на те, що вкрай важливо наполегливо працювати, поки удача не знайде вас.

Нещодавно я запитав свого друга-засновника, що потрібно для побудови успішної компанії. Він відповів: "65% удачі і 35% наполегливої праці протягом приблизно двох десятиліть". Це відповідає моєму досвіду, — наголосив Луїс Фон Ан.

Журналісти звертають увагу на те, що це відповідає досвіду інших успішних підприємців, як-от Марк Кьюбан, який є власником баскетбольної команди "Даллас Маверікс" і мережі кінотеатрів Landmark Theatres.

Ніхто з них не приховує, що саме фортуна відіграє вирішальну роль у досягненні шаленого успіху.

