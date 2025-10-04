Гендиректор Duolingo раскрыл неожиданный способ достижения успеха

Недавно генеральный директор онлайн-платформы для изучения иностранных языков Duolingo Луис Фон Ан выступил перед выпускниками университетов. Он поделился с молодежью простыми советами, которые помогут добиться успеха в жизни.
Главные тезисы
- Ан считает, что для успешной карьеры необязательно быть самым умным и талантливым.
- Он также добавил, что успех состоит на 65% из удачи и на 35% из упорного труда.
Что советует Луис Фон Ан
Луис фон Ан — гватемальский предприниматель и ученый. Он является известным экспертом в области краудсорсинга.
Кроме того, Ан — основатель и главный исполнительный директор компании Duolingo.
По его убеждению, "необязательно быть самым совершенным человеком, чтобы добиться успеха".
Луис обращает внимание молодежи на то, что очень важно упорно работать, пока удача не найдет вас.
Журналисты обращают внимание на то, что это соответствует опыту и других успешных предпринимателей, таких как Марк Кьюбан, являющийся владельцем баскетбольной команды "Даллас Маверикс" и сети кинотеатров Landmark Theatres.
Никто из них не скрывает, что именно удача играет решающую роль в достижении успеха.
