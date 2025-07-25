Гендиректор OpenAI озвучив чітке попередження щодо ChatGPT

За словами генерального директора OpenAI Сема Альтмана, його дуже непокоїть факт того, що чимало користувачів сильно покладаються на поради чат-бот ChatGPT під час ухвалення рішень. Він наголосив, що це хибний підхід до справ.

Альтман звернувся до усіх користувачів ChatGPT

Американський підприємець не приховує, що його лякає тенденція, яку можна описати як "надмірну емоційну залежність" людей від ChatGPT.

Він також звернув увагу на те, що у більшості випадків це явище поширене саме серед молоді.

Є молоді люди, які кажуть: "Я не можу прийняти жодного рішення у своєму житті, не розповівши ChatGPT про все, що відбувається. Він знає мене, він знає моїх друзів. Я буду робити все, що він скаже". Мені це дуже не подобається, — відверто зізнався Альтман. Поширити

На переконання підприємця, навіть якщо ChatGPT дає чудові поради, це ще не означає, що потрібно вважати їх істиною в останній інстанції.

На цьому тлі Сем Альтман публічно попередив, що такий підхід може бути справді ризикованим.

До словами, дані Common Sense Media вказують на те, що близько 72% підлітків у США хоча б раз користувалися чат-ботами зі штучним інтелектом.