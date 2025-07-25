Гендиректор OpenAI озвучил четкое предупреждение касательно ChatGPT

По словам генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, его очень беспокоит тот факт, что многие пользователи сильно полагаются на советы чат-бот ChatGPT во время принятия решений. Он подчеркнул, что это ошибочный подход.
Главные тезисы
- Даже если в большинстве случаев ChatGPT дает дельные советы, это еще не означает, что он не может ошибиться.
- Немалый процент молодежи принимает решение, полагаясь именно на искусственный интеллект – это опасно.
Альтман обратился ко всем пользователям ChatGPT
Американский предприниматель не скрывает, что его пугает тенденция, которую можно описать как "чрезмерную эмоциональную зависимость" людей от ChatGPT.
Он также обратил внимание на то, что в большинстве случаев это явление распространено именно среди молодежи.
По мнению предпринимателя, даже если ChatGPT дает замечательные советы, это еще не означает, что нужно считать их истиной в последней инстанции.
На этом фоне Сэм Альтман публично предупредил, что такой подход может быть опасным.
К слову, данные Common Sense Media указывают на то, что около 72% подростков в США хотя бы раз пользовались чат-ботами с искусственным интеллектом.
50% из них утверждают, что доверяют советам своих цифровых визави.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-