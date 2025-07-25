Гендиректор OpenAI озвучил четкое предупреждение касательно ChatGPT

По словам генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, его очень беспокоит тот факт, что многие пользователи сильно полагаются на советы чат-бот ChatGPT во время принятия решений. Он подчеркнул, что это ошибочный подход.

Альтман обратился ко всем пользователям ChatGPT

Американский предприниматель не скрывает, что его пугает тенденция, которую можно описать как "чрезмерную эмоциональную зависимость" людей от ChatGPT.

Он также обратил внимание на то, что в большинстве случаев это явление распространено именно среди молодежи.

Есть молодые люди, которые говорят: "Я не могу принять ни одного решения в своей жизни, не рассказав ChatGPT обо всем, что происходит. Он знает меня, он знает моих друзей. Я буду делать все, что он скажет". Мне это очень не нравится, — откровенно признался Альтман. Поделиться

По мнению предпринимателя, даже если ChatGPT дает замечательные советы, это еще не означает, что нужно считать их истиной в последней инстанции.

На этом фоне Сэм Альтман публично предупредил, что такой подход может быть опасным.

К слову, данные Common Sense Media указывают на то, что около 72% подростков в США хотя бы раз пользовались чат-ботами с искусственным интеллектом.