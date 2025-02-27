Генерал-майор Гнатов отримав посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров призначив генерал-майора Андрія Гнатова заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.
Головні тези:
- Генерал-майор Андрій Гнатов призначений заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Міністром оборони України Рустемом Умєровим.
- На новій посаді Гнатов відповідатиме за генерацію сил та співробітництво з партнерами, маючи понад 27 років досвіду в армії.
- Гнатов служив на ключових посадах, включаючи командира бригади морської піхоти та командувача обʼєднаних сил ЗСУ.
Гнатов служитиме заступником начальника Генштабу ЗСУ
Про це Умєров повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Він також повідомив, що на новій посаді Андрій Гнатов відповідатиме за генерацію сил та співробітництво з партнерами.
Напередодні, 26 лютого, президент Володимир Зеленський підписав указ № 148/2025, який звільняє Андрія Гнатова з посади Командувача Об'єднаних сил ЗСУ.
Звільнити Гнатова Андрія Вікторовича з посади Командувача об'єднаних сил Збройних сил України.
Гнатова призначили на посаду командувача Обʼєднаних сил ЗСУ у червні 2024 року. Військовий у 2022 році очолював оборону Миколаєва і відповідав за звільнення Херсонської області.
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