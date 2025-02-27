Генерал-майор Гнатов отримав посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ

Гнатов служитиме заступником начальника Генштабу ЗСУ

Про це Умєров повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні своїм наказом, за погодженням з президентом України, призначив генерал-майора Андрія Гнатова заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Рустем Умєров Міністр оборони України

Він також повідомив, що на новій посаді Андрій Гнатов відповідатиме за генерацію сил та співробітництво з партнерами.

Пан Гнатов має понад 27 років досвіду в армії, служив на ключових посадах — від командира бригади морської піхоти до Командувача об'єднаних сил ЗСУ та військ оперативного командування "Схід". Впевнений, що його знання та навички сприятимуть зміцненню обороноздатності нашої держави. Поширити

Напередодні, 26 лютого, президент Володимир Зеленський підписав указ № 148/2025, який звільняє Андрія Гнатова з посади Командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

Звільнити Гнатова Андрія Вікторовича з посади Командувача об'єднаних сил Збройних сил України.

Гнатова призначили на посаду командувача Обʼєднаних сил ЗСУ у червні 2024 року. Військовий у 2022 році очолював оборону Миколаєва і відповідав за звільнення Херсонської області.