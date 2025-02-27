Генерал-майор Гнатов получил должность заместителя начальника Генштаба ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров назначил генерал-майора Андрея Гнатова заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.
Главные тезисы
- Генерал-майор Андрей Гнатов назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ Министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
- В новой должности Гнатов будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами, обладая более чем 27-летним опытом в армии.
- Гнатов занимал ключевые посты, включая командира бригады морской пехоты и командующего объединенными силами ВСУ.
Гнатов будет служить замом начальника Генштаба ВСУ
Об этом Умеров сообщил на своей странице в Facebook.
Он также сообщил, что в новой должности Андрей Гнатов будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами.
Накануне, 26 февраля, президент Владимир Зеленский подписал указ №148/2025, увольняющий Андрея Гнатова с должности Командующего Объединенных сил ВСУ.
Уволить Игнатова Андрея Викторовича с должности Командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины.
Игнатов был назначен на должность командующего Объединенными силами ВСУ в июне 2024 года. Военный в 2022 году возглавлял оборону Николаева и отвечал за освобождение Херсонской области.
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