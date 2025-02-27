Генерал-майор Гнатов получил должность заместителя начальника Генштаба ВСУ

Гнатов будет служить замом начальника Генштаба ВСУ

Об этом Умеров сообщил на своей странице в Facebook.

Сегодня своим приказом по согласованию с президентом Украины назначил генерал-майора Андрея Гнатова заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Рустем Умеров Министр обороны Украины

Он также сообщил, что в новой должности Андрей Гнатов будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами.

Гнатов имеет более 27 лет опыта в армии, служил на ключевых должностях — от командира бригады морской пехоты до Командующего объединенных сил ВСУ и войск оперативного командования "Восток". Уверен, что его знания и навыки будут способствовать укреплению обороноспособности нашего государства. Поделиться

Накануне, 26 февраля, президент Владимир Зеленский подписал указ №148/2025, увольняющий Андрея Гнатова с должности Командующего Объединенных сил ВСУ.

Уволить Игнатова Андрея Викторовича с должности Командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины.

Игнатов был назначен на должность командующего Объединенными силами ВСУ в июне 2024 года. Военный в 2022 году возглавлял оборону Николаева и отвечал за освобождение Херсонской области.