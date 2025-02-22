Генштаб подтвердил поражение Силами обороны Украины нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб подтвердил поражение Силами обороны Украины нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в РФ

Генштаб ВСУ
бавовна
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае Российской Федерации.

Главные тезисы

  • Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтеперекачивающей станции “Нововеличковская” в РФ.
  • Боевая работа включала применение наземных средств ПВО и вертолетов Ка-52 для противодействия украинским средствам поражения.
  • Нефтеперекачивающая станция “Нововеличковская” обслуживает нефтепровод Тихорецк — Новороссийск-2, вовлеченный в обеспечение оккупационной армии РФ.

Силы обороны Украины поразили нефтеперекачивающую станцию "Нововеличковская"

Об этом Генштаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

Подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 20 февраля 2025 года нанесли поражение по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае РФ, обслуживающей нефтепровод Тихорецк — Новороссийск-2. Эти элементы нефтеперекачивающей инфраструктуры вовлечены в обеспечении оккупационной армии РФ.

Для противодействия украинским средствам поражения враг применял наземные средства ПВО и вертолеты Ка-52.

Результаты поражения уточняются.

Боевая работа по стратегическим объектам, вовлеченным в обеспечение вооруженной агрессии РФ против Украины, будет продолжаться. Продолжение следует.

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