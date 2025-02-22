Генштаб подтвердил поражение Силами обороны Украины нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в РФ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае Российской Федерации.
Главные тезисы
- Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтеперекачивающей станции “Нововеличковская” в РФ.
- Боевая работа включала применение наземных средств ПВО и вертолетов Ка-52 для противодействия украинским средствам поражения.
- Нефтеперекачивающая станция “Нововеличковская” обслуживает нефтепровод Тихорецк — Новороссийск-2, вовлеченный в обеспечение оккупационной армии РФ.
Силы обороны Украины поразили нефтеперекачивающую станцию "Нововеличковская"
Об этом Генштаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.
Для противодействия украинским средствам поражения враг применял наземные средства ПВО и вертолеты Ка-52.
Результаты поражения уточняются.
Боевая работа по стратегическим объектам, вовлеченным в обеспечение вооруженной агрессии РФ против Украины, будет продолжаться. Продолжение следует.
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