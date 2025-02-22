Генштаб підтвердив ураження Силами оборони України нафтоперекачувальної станції "Нововеличківська" у РФ

Підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 20 лютого 2025 року завдали ураження по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї РФ, яка обслуговує нафтопровід Тихорецьк — Новоросійськ-2. Ці елементи нафтоперекачувальної інфраструктури залучені у забезпеченні окупаційної армії РФ.