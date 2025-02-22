Генштаб підтвердив ураження Силами оборони України нафтоперекачувальної станції "Нововеличківська" у РФ
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Генштаб підтвердив ураження Силами оборони України нафтоперекачувальної станції "Нововеличківська" у РФ

Генштаб ЗСУ
бавовна

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження нафтоперекачувальної станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї Російської Федерації.

Головні тези:

  • Силами оборони України було підтверджено ураження нафтоперекачувальної станції “Нововеличківська” у РФ.
  • Ураження станції стало частиною бойової роботи проти стратегічних об’єктів обслуговують окупаційну армію РФ.
  • Наземні засоби ППО та гелікоптери Ка-52 були застосовані для протидії українським засобам ураження.

Сили оборони України уразили нафтоперекачувальну станцію "Нововеличківська"

Про це Генштаб ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.

Підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 20 лютого 2025 року завдали ураження по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї РФ, яка обслуговує нафтопровід Тихорецьк — Новоросійськ-2. Ці елементи нафтоперекачувальної інфраструктури залучені у забезпеченні окупаційної армії РФ.

Для протидії українським засобам ураження ворог застосовував наземні засоби ППО та гелікоптери Ка-52.

Результати ураження уточнюються.

Бойова робота по стратегічних об’єктах, залучених у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватиме. Далі буде.

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