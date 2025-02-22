Генштаб підтвердив ураження Силами оборони України нафтоперекачувальної станції "Нововеличківська" у РФ

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження нафтоперекачувальної станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї Російської Федерації.
Головні тези:
- Силами оборони України було підтверджено ураження нафтоперекачувальної станції “Нововеличківська” у РФ.
- Ураження станції стало частиною бойової роботи проти стратегічних об’єктів обслуговують окупаційну армію РФ.
- Наземні засоби ППО та гелікоптери Ка-52 були застосовані для протидії українським засобам ураження.
Сили оборони України уразили нафтоперекачувальну станцію "Нововеличківська"
Про це Генштаб ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.
Для протидії українським засобам ураження ворог застосовував наземні засоби ППО та гелікоптери Ка-52.
Результати ураження уточнюються.
Бойова робота по стратегічних об’єктах, залучених у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватиме. Далі буде.
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