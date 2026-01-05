Генерал-майор Хмара буде тимчасово виконувати обов'язки голови СБУ

Тимчасовим виконувачем обов’язків керівника Служби безпеки України стане генерал-майор Євгеній Хмара. Наразі він обіймає посаду начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ (відомого як спецпідрозділ "Альфа").

Зеленський призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувати обов’язки голови СБУ

Про це йдеться в указі президента №19/2026 за 5 січня.

Рішення про призначення т.в.о. ухвалили після того, як Василь Малюк залишив посаду голови СБУ. Поширити

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Малюку зосередитися на бойовій роботі та розвитку напрямку асиметричних операцій, які мають стати "найсильнішими у світі".

Генерал-майор Євген Хмара

Кар’єра Євгена Хмари в СБУ відзначена стрімким професійним зростанням та значними досягненнями у сфері спецоперацій.

14 квітня 2023 року указом президента України він був призначений начальником Центру спеціальних операцій, який займається боротьбою з тероризмом та захистом учасників кримінального судочинства і працівників правоохоронних органів.

За рік, 24 серпня 2023 року, Хмара отримав звання бригадного генерала, а вже 23 червня 2024 року йому надали звання генерал-майора.

25 серпня 2025 року президент України призначив Євгена Хмару начальником Центру спеціальних операцій "А" СБУ, ключового підрозділу спецслужби, що відповідає за високопрофільні та асиметричні операції проти ворога.

Серед найвідоміших бойових операцій Хмари - керівництво у 2023 році спецоперацією зі звільнення острова Зміїний від окупантів, яка стала одним зі знакових успіхів українських спецпризначенців.