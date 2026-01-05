Генерал-майор Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ

Временным исполняющим обязанности руководителя Службы безопасности Украины станет генерал-майор Евгений Хмара. В настоящее время он занимает должность начальника Центра специальных операций "А" СБУ (известного как спецподразделение "Альфа").

Зеленский назначил Евгения Хмару временно исполнять обязанности главы СБУ

Об этом говорится в указе президента №19/2026 за 5 января.

Решение о назначении и.о. был принят после того, как Василий Малюк покинул пост председателя СБУ. Поделиться

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил Малюку сосредоточиться на боевой работе и развитии направления асимметричных операций, которые должны стать "сильнейшими в мире".

Генерал-майор Евгений Хмара

Карьера Евгения Хмары в СБУ отмечена стремительным профессиональным ростом и значительными достижениями в сфере спецопераций.

14 апреля 2023 г. указом президента Украины он был назначен начальником Центра специальных операций, который занимается борьбой с терроризмом и защитой участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов.

Через год, 24 августа 2023 года, Хмара получил звание бригадного генерала, а уже 23 июня 2024 года ему присвоили звание генерал-майора.

25 августа 2025 года президент Украины назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций "А" СБУ, ключевого подразделения спецслужбы, отвечающего за высокопрофильные и асимметричные операции против врага.

Среди самых известных боевых операций Хмары — руководство в 2023 году спецоперацией по освобождению острова Змеиный от оккупантов, ставшей одним из знаковых успехов украинских спецназовцев.