Зеленский встретился с Василием Малюком — подробности новых кадровых решений
Зеленский встретился с Василием Малюком — подробности новых кадровых решений

Владимир Зеленский
Зеленский
Read in English
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с действующим главой СБУ Василием Малюком и объявил о поисках новой кандидатуры на пост спецслужбы.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой СБУ Василием Малюком и объявил о поиске новой кандидатуры для управления спецслужбой.
  • Зеленский поддержал Малюка и выразил уверенность в его способности эффективно управлять асимметричными операциями против оккупантов.
  • Было принято решение о поиске нового главы СБУ, но пока действующему руководству доверена задача сделать украинские операции сильнейшими в мире.

Зеленский обсудил с Малюком кандидатуры на пост главы СБУ

Президент поблагодарил генерал-лейтенанта Малюка за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на таком направлении деятельности.

Предстоит больше украинских асимметричных операций против оккупанта и российского государства, больше наших сильных результатов в уничтожении врага. Василий Васильевич умеет это лучше и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ. Поручил Василию Малюку сделать направление наших асимметричных операций сильнейшим в мире. Ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также Зеленский обсудил с Малюком кандидатуры, чтобы избрать нового главу СБУ.

Перед этим Малюк заявил, что уходит с должности главы Службы безопасности.

Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб. Уверен, что сильная и современная спецслужба – залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет Президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его.

Категория
Украина
Дата публикации
