Зеленский встретился с Василием Малюком — подробности новых кадровых решений

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с действующим главой СБУ Василием Малюком и объявил о поисках новой кандидатуры на пост спецслужбы.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой СБУ Василием Малюком и объявил о поиске новой кандидатуры для управления спецслужбой.
- Зеленский поддержал Малюка и выразил уверенность в его способности эффективно управлять асимметричными операциями против оккупантов.
- Было принято решение о поиске нового главы СБУ, но пока действующему руководству доверена задача сделать украинские операции сильнейшими в мире.
Зеленский обсудил с Малюком кандидатуры на пост главы СБУ
Президент поблагодарил генерал-лейтенанта Малюка за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на таком направлении деятельности.
Также Зеленский обсудил с Малюком кандидатуры, чтобы избрать нового главу СБУ.
Перед этим Малюк заявил, что уходит с должности главы Службы безопасности.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-