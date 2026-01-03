Зеленский предлагает Шмыгаля на должность министра энергетики Украины

3 января глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что хочет видеть Дениса Шмыгаля в должности первого вице-премьер-министра и министра энергетики Украины.

Что известно о новом решении Зеленского

По словам украинского лидера, 3 января он провел новую встречу с Денисом Шмыгалем, который пока занимаеи должность главы Минобороны Украины.

Владимир Зеленский выразил благодарность за продуктивную работу в оборонном ведомстве и процессы, активизированные для обеспечения защиты нашего государства.

Именно такая системность сейчас необходима для украинской энергетики. Это важно, чтобы после каждого российского удара мы могли оперативно восстанавливать разрушенное и развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских нужд. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства также подтвердил, что уже провел консультации с главой Кабинета министров Украины Юлией Свириденко по этому поводу.

На этом фоне Владимир Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на поддержку Верховной Радой Украины такого подхода и позиции первого вице-премьера и министра энергетики для Дениса Шмыгаля.