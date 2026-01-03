Зеленський пропонує Шмигаля на посаду міністра енергетики України

3 січня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що хоче бачити Дениса Шмигаля на посаді першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики України.
Головні тези:
- Зеленський висловив вдячність Шмигалю за продуктивну роботу в Міноборони.
- Президент розраховує, що його пропозицію підтримає ВРУ.
Що відомо про нове рішення Зеленського
За словами українського лідера, 3 січня він провів нову зустрічі з Денисом Шмигалем, який наразі обіймає посаду очільника Міноборони України.
Володимир Зеленський висловив вдячність за продуктивну роботу в оборонному відомстві та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої держави.
Глава держави також підтвердив, що вже провів консультації з очільницею Кабінету міністрів України Юлією Свириденко з цього приводу.
На цьому тлі Володимир Зеленський наголосив, що розраховує на підтримку Верховною Радою України такого підходу та позиції першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики для Дениса Шмигаля.
