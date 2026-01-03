Зеленський пропонує Шмигаля на посаду міністра енергетики України

3 січня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що хоче бачити Дениса Шмигаля на посаді першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики України.

Що відомо про нове рішення Зеленського

За словами українського лідера, 3 січня він провів нову зустрічі з Денисом Шмигалем, який наразі обіймає посаду очільника Міноборони України.

Володимир Зеленський висловив вдячність за продуктивну роботу в оборонному відомстві та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої держави.

Саме така системність необхідна зараз для української енергетики. Це важливо, щоб після кожного російського удару ми могли оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави також підтвердив, що вже провів консультації з очільницею Кабінету міністрів України Юлією Свириденко з цього приводу.

На цьому тлі Володимир Зеленський наголосив, що розраховує на підтримку Верховною Радою України такого підходу та позиції першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики для Дениса Шмигаля.