Зеленський запропонував Михайлу Федорову очолити Міноборони
Зеленський запропонував Михайлу Федорову очолити Міноборони

Володимир Зеленський
Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров може стати міністром оборони України.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони.
  • Михайло Федоров, який є міністром цифрової трансформації, може стати новим міністром оборони.

Федоров може очолити Міністерство оборони

Президент Володимир Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Вирішив змінити формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони я запропонував стати Михайлу Федорову.

Зеленський зазначив, що Федоров глибоко займається питанням лінії дронів, працює результативно в цифровізації держпослуг і процесів.

Президент уточнив, що чинний міністр оборони Денис Шмигаль залишається у команді. Зеленський запропонував йому інший напрямок у державній роботі.

