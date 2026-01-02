Зеленський запропонував Михайлу Федорову очолити Міноборони

Федоров може очолити Міністерство оборони

Президент Володимир Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Вирішив змінити формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони я запропонував стати Михайлу Федорову.

Зеленський зазначив, що Федоров глибоко займається питанням лінії дронів, працює результативно в цифровізації держпослуг і процесів.