Зеленський запропонував Михайлу Федорову очолити Міноборони

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров може стати міністром оборони України.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони.
- Михайло Федоров, який є міністром цифрової трансформації, може стати новим міністром оборони.
Федоров може очолити Міністерство оборони
Президент Володимир Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони.
Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.
Зеленський зазначив, що Федоров глибоко займається питанням лінії дронів, працює результативно в цифровізації держпослуг і процесів.
Президент уточнив, що чинний міністр оборони Денис Шмигаль залишається у команді. Зеленський запропонував йому інший напрямок у державній роботі.
