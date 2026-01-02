Зеленский предложил Михаилу Федорову возглавить Минобороны
Украина
Зеленский предложил Михаилу Федорову возглавить Минобороны

Владимир Зеленский
Федоров
Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров может стать министром обороны Украины.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.
  • Михаил Фёдоров, министр цифровой трансформации, может стать новым министром обороны.
  • Зеленский отметил результативность работы Федорова в цифровизации госуслуг и заявил о его глубоком погружении в вопрос линии дронов.

Федоров может возглавить Министерство обороны

Президент Владимир Зеленский предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

Решил изменить формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны я предложил стать Михаилу Федорову.

Зеленский отметил, что Федоров глубоко занимается вопросом линии дронов, работает результативно в цифровизации госуслуг и процессов.

Президент уточнил, что действующий Министр обороны Денис Шмигаль остается в команде. Зеленский предложил ему другое направление в государственной работе.

Михаил Федоров

