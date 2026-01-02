Зеленский предложил Михаилу Федорову возглавить Минобороны

Федоров может возглавить Министерство обороны

Президент Владимир Зеленский предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

Решил изменить формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны я предложил стать Михаилу Федорову. Поделиться

Зеленский отметил, что Федоров глубоко занимается вопросом линии дронов, работает результативно в цифровизации госуслуг и процессов.