Зеленский предложил Михаилу Федорову возглавить Минобороны

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров может стать министром обороны Украины.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.
- Михаил Фёдоров, министр цифровой трансформации, может стать новым министром обороны.
- Зеленский отметил результативность работы Федорова в цифровизации госуслуг и заявил о его глубоком погружении в вопрос линии дронов.
Федоров может возглавить Министерство обороны
Президент Владимир Зеленский предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны.
Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.
Зеленский отметил, что Федоров глубоко занимается вопросом линии дронов, работает результативно в цифровизации госуслуг и процессов.
Президент уточнил, что действующий Министр обороны Денис Шмигаль остается в команде. Зеленский предложил ему другое направление в государственной работе.
