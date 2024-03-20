Федоров назвал условие производства 3 млн украинских дронов в год

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что Украина может нарастить производство дронов до 2 миллионов единиц в год. Однако для этого государству требуется больше финансовой помощи.
Украина может производить 2 миллиона дронов в год
В 2024 году страна планирует изготовить около миллиона разнообразных беспилотников. При этом у украинских производителей есть мощности для увеличения этого числа вдвое.
Михаил Федоров рассказал, что Украина могла бы удвоить производство дронов — то есть вдвое больше текущих темпов — при дополнительной финансовой помощи от западных партнеров. По его словам, украинское правительство "заключает контракты на гораздо меньшую сумму, чем способные производители в стране" из-за нехватки финансирования.
Министр отметил, что Украина на пути к тому, чтобы превысить заложенный на 2024 год план производства миллиона беспилотников.
Он добавил, что более 200 компаний активно работают в области разработки беспилотников. Кроме того, более 90% дронов, используемых на поле боя, созданы именно в Украине. Наибольший вызов, стоящий перед украинским производством, — финансовый.
Зеленский заявил о максимальном оборонном производстве в Украине в 2024 году
Украина наращивает производство вооружения, потенциал этой отрасли продолжает расти.
В 2024 году Украина выйдет на максимальное оборонное производство за все время независимости.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения 18 марта.
Также по результатам проведения ставки Верховного главнокомандующего президент отметил, что логистика в армии стала ощутимо более эффективной.
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