Федоров назвал условие производства 3 млн украинских дронов в год
Категория
Украина
Дата публикации

Федоров назвал условие производства 3 млн украинских дронов в год

дрон
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Источник:  The Guardian

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что Украина может нарастить производство дронов до 2 миллионов единиц в год. Однако для этого государству требуется больше финансовой помощи.

Украина может производить 2 миллиона дронов в год

В 2024 году страна планирует изготовить около миллиона разнообразных беспилотников. При этом у украинских производителей есть мощности для увеличения этого числа вдвое.

Михаил Федоров рассказал, что Украина могла бы удвоить производство дронов — то есть вдвое больше текущих темпов — при дополнительной финансовой помощи от западных партнеров. По его словам, украинское правительство "заключает контракты на гораздо меньшую сумму, чем способные производители в стране" из-за нехватки финансирования.

Министр отметил, что Украина на пути к тому, чтобы превысить заложенный на 2024 год план производства миллиона беспилотников.

Нам удалось настолько расширить рынок, что мы можем производить более одного или даже двух миллионов беспилотников, — сказал Федоров.

Он добавил, что более 200 компаний активно работают в области разработки беспилотников. Кроме того, более 90% дронов, используемых на поле боя, созданы именно в Украине. Наибольший вызов, стоящий перед украинским производством, — финансовый.

Зеленский заявил о максимальном оборонном производстве в Украине в 2024 году

Украина наращивает производство вооружения, потенциал этой отрасли продолжает расти.

В 2024 году Украина выйдет на максимальное оборонное производство за все время независимости.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения 18 марта.

Также по результатам проведения ставки Верховного главнокомандующего президент отметил, что логистика в армии стала ощутимо более эффективной.

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