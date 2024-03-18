Зеленский заявил о максимальном оборонном производстве в Украине в 2024 году — видео

На этот год выйдем на максимум ОПК — Зеленский

В 2024 году Украина выйдет на максимальное оборонное производство за все время независимости.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения 18 марта.

На этот год должны выйти и выйдем на максимальное украинское оборонное производство за все время независимости. И каждый год неизменно будем добавлять этот наш потенциал — очевидная стратегическая перспектива Украины. Владимир Зеленский Президент Украины

Также по результатам проведения ставки Верховного главнокомандующего президент отметил, что логистика в армии стала ощутимо более эффективной.

Что обсудили на Ставке

Зеленский сообщил, что получил подробные сведения с фронта. Также на заседании выслушали:

Доклад Главкома Александра Сырского по основным направлениям активных действий.

Доклады о расходах и поступлении боеприпасов, данные разведок.

Состояние выполнения заключенных контрактов и контрактирование на будущие периоды: закупки и производства техники, вооружения, снарядов.

Кроме этого, президент заслушал доклады по выполнению предыдущих решений Ставки.

Во-первых, по защите объектов критической инфраструктуры: энергетика, водо- и газообеспечение.

На заседании выслушали доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера Александра Кубракова, глав правления «Нафтогаза» Алексея Чернышева и «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.