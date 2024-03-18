Зеленский заявил о максимальном оборонном производстве в Украине в 2024 году — видео

Украина наращивает производство вооружения, потенциал этой отрасли продолжает расти.
На этот год выйдем на максимум ОПК — Зеленский
В 2024 году Украина выйдет на максимальное оборонное производство за все время независимости.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения 18 марта.
Также по результатам проведения ставки Верховного главнокомандующего президент отметил, что логистика в армии стала ощутимо более эффективной.
Что обсудили на Ставке
Зеленский сообщил, что получил подробные сведения с фронта. Также на заседании выслушали:
Доклад Главкома Александра Сырского по основным направлениям активных действий.
Доклады о расходах и поступлении боеприпасов, данные разведок.
Состояние выполнения заключенных контрактов и контрактирование на будущие периоды: закупки и производства техники, вооружения, снарядов.
Кроме этого, президент заслушал доклады по выполнению предыдущих решений Ставки.
Во-первых, по защите объектов критической инфраструктуры: энергетика, водо- и газообеспечение.
На заседании выслушали доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера Александра Кубракова, глав правления «Нафтогаза» Алексея Чернышева и «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.
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