Зеленський заявив про максимальне оборонне виробництво в Україні у 2024 році — відео

На цей рік вийдемо на максимум ОПК — Зеленський

У 2024 році Україна вийде на максимальне оборонне виробництво за весь час незалежності.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 18 березня.

На цей рік маємо вийти та вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності. І щороку незмінно будемо додавати цього нашого потенціалу — очевидна стратегічна перспектива України. Володимир Зеленський Президент України

Також за результатами проведення ставки Верховного головнокомандувача президент відзначив, що логістика в армії стала відчутно ефективнішою.

Що обговорили на Ставці

Зеленський повідомив, що отримав детальні зведення з фронту. Також на засіданні вислухали:

Доповідь Головкома Олександра Сирського за основними напрямками активних дій.

Доповіді щодо витрат та надходження боєприпасів, дані розвідок.

Стан виконання укладених контрактів та контрактування на майбутні періоди: закупівля та виробництво техніки, озброєння, снарядів.

Крім цього, президент заслухав доповіді щодо виконання попередніх рішень Ставки.

По-перше, щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури: енергетика, водо- та газозабезпечення.

На засіданні вислухали доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем’єра Олександра Кубракова, голів правління «Нафтогазу» Олексія Чернишова та «Укренерго» Володимира Кудрицького.