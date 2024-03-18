Захист інфраструктури та оборонні рубежі. Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Там обговорили ситуацію на фронті, будівництво оборонних рубежів й захист інфраструктури.

Що обговорили на Ставці

Зеленський повідомив, що отримав детальні зведення з фронту. Також на засіданні вислухали:

Доповідь Головкома Олександра Сирського за основними напрямками активних дій.

Доповіді щодо витрат та надходження боєприпасів, дані розвідок.

Стан виконання укладених контрактів та контрактування на майбутні періоди: закупівля та виробництво техніки, озброєння, снарядів.

Крім цього, президент заслухав доповіді щодо виконання попередніх рішень Ставки.

По-перше, щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури: енергетика, водо- та газозабезпечення. Поширити

На засіданні вислухали доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем’єра Олександра Кубракова, голів правління «Нафтогазу» Олексія Чернишова та «Укренерго» Володимира Кудрицького.

По-друге, щодо продовження будівництва оборонних рубежів. Заслухали Прем’єр-міністра та голову спеціальної служби транспорту Міністерства оборони Богдана Бондара. Робота триває. Поширити

Будівництво оборонних рубежів

18 березня голова Одеської ОВА Олег Кіпер показав, як на Одещині оновлюють, зміцнюють та створюють нові оборонні рубежі.

Кіпер повідомив, що в області будують фортифікаційні споруди, встановлюють загороджувальні рубежі, «зуби драконів», протитанкові рови та інші невибухові загородження.

Від початку 2024 року Уряд виділив 20 мільярдів гривень на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів у різних регіонах країни.

25 лютого Зеленський повідомив про проведення аудиту фортифікацій, який допоможе виявити та усунути слабкі місця на лінії фронту.