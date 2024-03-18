Защита инфраструктуры и оборонные рубежа. Зеленский провел Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Там обсудили ситуацию на фронте, строительство оборонительных рубежей и защиту инфраструктуры.

Что обсудили на Ставке

Зеленский сообщил, что получил подробные сведения с фронта. Также на заседании выслушали:

Доклад Главкома Александра Сырского по основным направлениям активных действий.

Доклады о расходах и поступлении боеприпасов, данные разведок.

Состояние выполнения заключенных контрактов и контрактирование на будущие периоды: закупки и производства техники, вооружения, снарядов.

Кроме этого, президент заслушал доклады по выполнению предыдущих решений Ставки.

Во-первых, по защите объектов критической инфраструктуры: энергетика, водо- и газообеспечение. Поделиться

На заседании выслушали доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера Александра Кубракова, глав правления «Нафтогаза» Алексея Чернышева и «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

Во-вторых, о продолжении строительства оборонительных рубежей. Заслушали Премьер-министра и главу специальной службы транспорта Министерства обороны Богдана Бондаря. Работа продолжается. Поделиться

Строительство оборонительных рубежей

18 марта глава Одесской ОВА Олег Кипер показал, как в Одесской области обновляют, укрепляют и создают новые оборонные рубежи.

Кипер сообщил, что в области строят фортификационные сооружения, устанавливают заградительные рубежи, зубы драконов, противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения.

С начала 2024 года правительство выделило 20 миллиардов гривен на фортификационные сооружения и строительство оборонных рубежей в разных регионах страны.

25 февраля Зеленский сообщил о проведении фортификационного аудита, который поможет выявить и устранить слабые места на линии фронта.