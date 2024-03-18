Защита инфраструктуры и оборонные рубежа. Зеленский провел Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Там обсудили ситуацию на фронте, строительство оборонительных рубежей и защиту инфраструктуры.
Что обсудили на Ставке
Зеленский сообщил, что получил подробные сведения с фронта. Также на заседании выслушали:
Доклад Главкома Александра Сырского по основным направлениям активных действий.
Доклады о расходах и поступлении боеприпасов, данные разведок.
Состояние выполнения заключенных контрактов и контрактирование на будущие периоды: закупки и производства техники, вооружения, снарядов.
Кроме этого, президент заслушал доклады по выполнению предыдущих решений Ставки.
На заседании выслушали доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера Александра Кубракова, глав правления «Нафтогаза» Алексея Чернышева и «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.
Строительство оборонительных рубежей
18 марта глава Одесской ОВА Олег Кипер показал, как в Одесской области обновляют, укрепляют и создают новые оборонные рубежи.
Кипер сообщил, что в области строят фортификационные сооружения, устанавливают заградительные рубежи, зубы драконов, противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения.
С начала 2024 года правительство выделило 20 миллиардов гривен на фортификационные сооружения и строительство оборонных рубежей в разных регионах страны.
25 февраля Зеленский сообщил о проведении фортификационного аудита, который поможет выявить и устранить слабые места на линии фронта.
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