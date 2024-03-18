Защита инфраструктуры и оборонные рубежа. Зеленский провел Ставку
Категория
Украина
Дата публикации

Защита инфраструктуры и оборонные рубежа. Зеленский провел Ставку

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Там обсудили ситуацию на фронте, строительство оборонительных рубежей и защиту инфраструктуры.

Что обсудили на Ставке

Зеленский сообщил, что получил подробные сведения с фронта. Также на заседании выслушали:

  • Доклад Главкома Александра Сырского по основным направлениям активных действий.

  • Доклады о расходах и поступлении боеприпасов, данные разведок.

  • Состояние выполнения заключенных контрактов и контрактирование на будущие периоды: закупки и производства техники, вооружения, снарядов.

Кроме этого, президент заслушал доклады по выполнению предыдущих решений Ставки.

Во-первых, по защите объектов критической инфраструктуры: энергетика, водо- и газообеспечение.

На заседании выслушали доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера Александра Кубракова, глав правления «Нафтогаза» Алексея Чернышева и «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

Во-вторых, о продолжении строительства оборонительных рубежей. Заслушали Премьер-министра и главу специальной службы транспорта Министерства обороны Богдана Бондаря. Работа продолжается.

Строительство оборонительных рубежей

18 марта глава Одесской ОВА Олег Кипер показал, как в Одесской области обновляют, укрепляют и создают новые оборонные рубежи.

Кипер сообщил, что в области строят фортификационные сооружения, устанавливают заградительные рубежи, зубы драконов, противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения.

С начала 2024 года правительство выделило 20 миллиардов гривен на фортификационные сооружения и строительство оборонных рубежей в разных регионах страны.

25 февраля Зеленский сообщил о проведении фортификационного аудита, который поможет выявить и устранить слабые места на линии фронта.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Фортификация в Украине. Умеров раскрыл важные детали — видео
Рустем Умеров
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Запорожской области круглосуточно строят оборонные рубежи — фото
Виктор Микита / Закарпатская ОВА
Окопы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина строит три полосы фортификаций на 2 тыс км — Зеленский
Владимир Зеленский
фортификации

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?