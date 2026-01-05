Зеленський зустрівся з Василем Малюком — подробиці нових кадрових рішень
Зеленський зустрівся з Василем Малюком — подробиці нових кадрових рішень

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з чинним головою СБУ Василем Малюком та оголосив про пошуки нової кандидатури на пост спецслужби.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський підтримав чинного голову СБУ Василя Малюка та обговорив разом з ним кандидатури на пост спецслужби.
  • Оголошено про пошуки нової кандидатури на голову СБУ.

Зеленський обговорив із Малюком кандидатури на пост голови СБУ

Президент подякував генерал-лейтенанту Малюку за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такому напрямку діяльності.

Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є.

Також Зеленський обговорив з Малюком кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ.

Перед цим Малюк заявив, що йде з посади Голови Служби безпеки.

Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди. Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує Президент України у сфері оборони, і я дякую йому.

