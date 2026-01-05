Зеленський зустрівся з Василем Малюком — подробиці нових кадрових рішень

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з чинним головою СБУ Василем Малюком та оголосив про пошуки нової кандидатури на пост спецслужби.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський підтримав чинного голову СБУ Василя Малюка та обговорив разом з ним кандидатури на пост спецслужби.
- Оголошено про пошуки нової кандидатури на голову СБУ.
Зеленський обговорив із Малюком кандидатури на пост голови СБУ
Президент подякував генерал-лейтенанту Малюку за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такому напрямку діяльності.
Також Зеленський обговорив з Малюком кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ.
Перед цим Малюк заявив, що йде з посади Голови Служби безпеки.
