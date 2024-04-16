Геннадій Шаповалов став новим командувачем ОК "Південь"
Категорія
Україна
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Геннадій Шаповалов став новим командувачем ОК "Південь"

ОК "Південь"
Геннадій Шаповалов став новим командувачем ОК "Південь"

Командувачем військ оперативного командування "Південь" призначили бригадного генерала Геннадія Шаповалова.

Що відомо про призначення Геннадія Шаповалова

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк представив особовому складу оперативного командування "Південь" новопризначеного командира.

Павлюк подякував попереднику Шаповалова генерал-майору Андрію Ковальчуку, підкреслив досягнення особового складу оперативного командування "Південь" та привітав його з призначенням на посаду начальника Військової академії (м. Одеса).

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid02WXkiFCkG9sTwT8qEooGjbMSQnSx2bTeMgZ7uqURoMdSgFmrX7UEcAKjCMqPKWD9xl

Що відомо про Геннадія Шаповалова

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само — з відзнакою — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

Пройшов військову кар’єру від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Геннадій Шаповалов став новим командувачем ОК "Південь"

Командувач ОК "Південь" Ковальчук повідомив, що йде з посади

Командувач військ Оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук повідомив про відставку з посади й перехід у сферу навчання військовослужбовців.

Ми разом звільнили від окупанта частину Одещини — острів Зміїний — і левову частку територіального моря України, Миколаївщину і Херсонщину на правому березі Дніпра. Ми виконували бойові завдання, відбиваючи зухвалий ворожий десант, відкидаючи і втопляючи ворожі кораблі, створюючи безпрецедентні історичні факти новітньої ери наших Збройних Сил, — сказав він.

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