Геннадій Шаповалов став новим командувачем ОК "Південь"

Що відомо про призначення Геннадія Шаповалова

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк представив особовому складу оперативного командування "Південь" новопризначеного командира.

Павлюк подякував попереднику Шаповалова генерал-майору Андрію Ковальчуку, підкреслив досягнення особового складу оперативного командування "Південь" та привітав його з призначенням на посаду начальника Військової академії (м. Одеса).

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Що відомо про Геннадія Шаповалова

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само — з відзнакою — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

Пройшов військову кар’єру від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

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