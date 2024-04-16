Геннадий Шаповалов стал новым командующим ОК "Юг"
Категория
Украина
Дата публикации

Геннадий Шаповалов стал новым командующим ОК "Юг"

ОК "Юг"
Геннадий Шаповалов стал новым командующим ОК "Юг"
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Командующим войсками оперативного командования "Юг" назначили бригадного генерала Геннадия Шаповалова.

Что известно о назначении Геннадия Шаповалова

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк представил личному составу оперативного командования "Юг" новоназначенного командира.

Павлюк поблагодарил предшественника Шаповалова генерал-майора Андрея Ковальчука, подчеркнул достижение личного состава оперативного командования "Юг" и поздравил его с назначением на должность начальника Военной академии (г. Одесса).

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid02WXkiFCkG9sTwT8qEooGjbMSQnSx2bTeMgZ7uqURoMdSgFmrX7UEcAKjCMqPKWD9xl

Что известно о Геннадии Шаповалове

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012, так же — с отличием — Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.

Прошел военную карьеру от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, в марте 2022 года получил звание бригадного генерала.

Геннадий Шаповалов стал новым командующим ОК "Юг"

Командующий ОК "Юг" Ковальчук сообщил, что уходит с должности

Командующий войсками Оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук сообщил об отставке с должности и переходе в сферу обучения военнослужащих.

Мы вместе освободили от оккупанта часть Одесской области — остров Змеиный — и львиную долю территориального моря Украины, Николаевщину и Херсонскую область на правом берегу Днепра. Мы выполняли боевые задачи, отражая дерзкий вражеский десант, отбрасывая и утопляя вражеские корабли, создавая беспрецедентные исторические факты новейшей эры наших Вооруженных Сил, — сказал он.

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