Генпрокурор Кравченко поділився подробицями гучної справи щодо очищення Нацполіції
Під час обшуків у топпосадовців Нацполіції вилучили елітний автопарк і 22,6 млн грн готівки.

Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

Під час обшуків у топпосадовців Нацполіції вилучили елітний автопарк з шести автомобілів, 5 швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, мобільні телефони, а також готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн.

Генпрокурор додав, що правоохоронці затримали 5 учасників схеми, їм повідомили про підозру.

Зокрема, за словами Кравченка, водію автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який виступав посередником, інкриміновано підбурювання та пособництво в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за невчинення дій з використанням службового становища в інтересах третіх осіб, зокрема повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Начальнику ГУНП в Івано-Франківській області, його заступнику, а також першому заступнику начальника ГУНП у Тернопільській області та заступнику начальника ГУНП у Житомирській області інкримінують одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб дій з використанням службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Наразі прокуратура готує до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Раніше працівники Служби безпеки України провели обшуки у територіальних підрозділах поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях у справі про забезпечення безперешкодної роботи мережі так званих «порноофісів».

