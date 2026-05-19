Корупція у Верховному Суді. НАБУ та САП оголосили нові підозри

19 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно підтвердили, що розширили коло підозрюваних у масштабній корупції за участю колишнього голови Верховного Суду.
Головні тези:
- Підозрювані одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи “Фінанси і кредит”.
- Слідство у справі триває. Детективи продовжують досліджувати можливу причетність до злочину інших осіб.
Корупція у Верховному Суді — що ще стало відомо
Як пояснили в НАБУ та САП, йдеться про трьох чинних суддів Верховного Суду, а також суддю Верховного Суду у відставці.
Згідно з даними слідства, бувши суддями Великої Палати Верховного Суду, вони отримали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи “Фінанси і кредит”.
Що важливо розуміти, до повноважень суддів Великої Палати Верховного Суду входить розгляд найскладніших і виняткових правових спорів.
НАБУ звертають увагу на те, що в зв’язку зі складністю судового спору його подальший розгляд у касаційній інстанції здійснювався суддями Великої Палати Верховного Суду.
З метою уникнення втрат акцій, бізнесмен протягом березня–квітня 2023 року через посередника передав 2,7 млн дол. США адвокату, члену так званого бек-офісу Верховного Суду.
Той передав ці кошти колишньому голові та суддям Верховного Суду для ухвалення “потрібного” рішення.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-