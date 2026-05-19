Корупція у Верховному Суді. НАБУ та САП оголосили нові підозри
Категорія
Україна
Дата публікації

Корупція у Верховному Суді. НАБУ та САП оголосили нові підозри

НАБУ
Корупція у Верховному Суді - що ще стало відомо

19 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно підтвердили, що розширили коло підозрюваних у масштабній корупції за участю колишнього голови Верховного Суду.

Головні тези:

  • Підозрювані одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи “Фінанси і кредит”.
  • Слідство у справі триває. Детективи продовжують досліджувати можливу причетність до злочину інших осіб.

Корупція у Верховному Суді — що ще стало відомо

Як пояснили в НАБУ та САП, йдеться про трьох чинних суддів Верховного Суду, а також суддю Верховного Суду у відставці.

Згідно з даними слідства, бувши суддями Великої Палати Верховного Суду, вони отримали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи “Фінанси і кредит”.

Що важливо розуміти, до повноважень суддів Великої Палати Верховного Суду входить розгляд найскладніших і виняткових правових спорів.

Одним із таких був спір, у межах якого колишні акціонери оскаржили договір купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, придбаних у 2002 році бізнесменом, власником групи “Фінанси і кредит”. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, однак у 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та визнав договір недійсним.

НАБУ звертають увагу на те, що в зв’язку зі складністю судового спору його подальший розгляд у касаційній інстанції здійснювався суддями Великої Палати Верховного Суду.

З метою уникнення втрат акцій, бізнесмен протягом березня–квітня 2023 року через посередника передав 2,7 млн дол. США адвокату, члену так званого бек-офісу Верховного Суду.

Той передав ці кошти колишньому голові та суддям Верховного Суду для ухвалення “потрібного” рішення.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
НАБУ та САП завершили слідство у справі Тимошенко
НАБУ
Тимошенко
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Операція "Мідас": НАБУ і САП оголосили нові підозри
НАБУ
Операція «Мідас»: ДИНАСТІЯ - оприлюднені нові деталі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Розслідування" щодо Олени Зеленської — НАБУ і САП спростували російську дезінформацію
НАБУ
Зеленська

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?