Корупція у Верховному Суді. НАБУ та САП оголосили нові підозри

19 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно підтвердили, що розширили коло підозрюваних у масштабній корупції за участю колишнього голови Верховного Суду.

Корупція у Верховному Суді — що ще стало відомо

Як пояснили в НАБУ та САП, йдеться про трьох чинних суддів Верховного Суду, а також суддю Верховного Суду у відставці.

Згідно з даними слідства, бувши суддями Великої Палати Верховного Суду, вони отримали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи “Фінанси і кредит”.

Що важливо розуміти, до повноважень суддів Великої Палати Верховного Суду входить розгляд найскладніших і виняткових правових спорів.

Одним із таких був спір, у межах якого колишні акціонери оскаржили договір купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, придбаних у 2002 році бізнесменом, власником групи “Фінанси і кредит”. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, однак у 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та визнав договір недійсним. Поширити

НАБУ звертають увагу на те, що в зв’язку зі складністю судового спору його подальший розгляд у касаційній інстанції здійснювався суддями Великої Палати Верховного Суду.

З метою уникнення втрат акцій, бізнесмен протягом березня–квітня 2023 року через посередника передав 2,7 млн дол. США адвокату, члену так званого бек-офісу Верховного Суду.

Той передав ці кошти колишньому голові та суддям Верховного Суду для ухвалення “потрібного” рішення.