НАБУ та САП завершили слідство у справі Тимошенко

8 квітня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура остаточно завершили слідство у справі керівниці депутатської фракції парламенту “Батьківщина” Юлії Тимошенко.

НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України. Її підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам України, — йдеться в офіційній заяві.

Так, вдалося дізнатися, що в грудні минулого року, попри викриття НАБУ і САП фактів отримання хабарів народними депутатами України, Юлія Тимошенко почала домовлятися з окремими нардепами щодо системи винагород за лояльні голосування.

Лідерка “Батьківщини” пропонувала сталий механізм співпраці з виплатами наперед.

У його межах депутати повинні були виконувати вказівки щодо голосування («за» чи «проти»), утримання або ж неучасті.

Як уже згадувалося раніше, в січні 2026 року керівниці депутатської фракції повідомили про підозру.