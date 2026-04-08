НАБУ та САП завершили слідство у справі Тимошенко
Категорія
Україна
Дата публікації

НАБУ
Тимошенко

8 квітня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура остаточно завершили слідство у справі керівниці депутатської фракції парламенту “Батьківщина” Юлії Тимошенко.

Головні тези:

  • Тимошенко підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду українським депутатам.
  • Народні обранці мали виконувати вказівки щодо голосування в парламенті.

Слідство у справі Тимошенко вже завершено

НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України. Її підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам України, — йдеться в офіційній заяві.

Так, вдалося дізнатися, що в грудні минулого року, попри викриття НАБУ і САП фактів отримання хабарів народними депутатами України, Юлія Тимошенко почала домовлятися з окремими нардепами щодо системи винагород за лояльні голосування.

Лідерка “Батьківщини” пропонувала сталий механізм співпраці з виплатами наперед.

У його межах депутати повинні були виконувати вказівки щодо голосування («за» чи «проти»), утримання або ж неучасті.

Як уже згадувалося раніше, в січні 2026 року керівниці депутатської фракції повідомили про підозру.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ВАКС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ВАКС
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?