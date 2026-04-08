НАБУ та САП завершили слідство у справі Тимошенко

8 квітня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура остаточно завершили слідство у справі керівниці депутатської фракції парламенту “Батьківщина” Юлії Тимошенко.
Головні тези:
- Тимошенко підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду українським депутатам.
- Народні обранці мали виконувати вказівки щодо голосування в парламенті.
Слідство у справі Тимошенко вже завершено
Так, вдалося дізнатися, що в грудні минулого року, попри викриття НАБУ і САП фактів отримання хабарів народними депутатами України, Юлія Тимошенко почала домовлятися з окремими нардепами щодо системи винагород за лояльні голосування.
Лідерка “Батьківщини” пропонувала сталий механізм співпраці з виплатами наперед.
У його межах депутати повинні були виконувати вказівки щодо голосування («за» чи «проти»), утримання або ж неучасті.
Як уже згадувалося раніше, в січні 2026 року керівниці депутатської фракції повідомили про підозру.
