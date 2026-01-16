Суд обрав запобіжний захід Юлії Тимошенко

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжним заходом заставу у розмірі 33 мільйони 280 тисяч лідерці парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Як відомо, її підозрюють у пропозиції дачі хабаря народним обранцям ВРУ.

ВАКС обрав заставу Тимошенко

Журналісти звернули увагу на те, що суддя Віталій Дубас задовольнив клопотання прокуратури частково.

Що важливо розуміти, обвинувачення просило заставу в 50 мільйонів.

Ба більше, вказано, що ВАКС визначив для Юлії Тимошенко низку процесуальних обов'язків, а саме:

прибувати за викликом суду, слідчого чи прокурора,

не залишати межі Київської області,

повідомляти про зміну проживання або роботи,

утриматися від спілкування з визначеними нардепами,

здати паспорти для виїзду за кордон.

Електронний браслет політикиня носити не буде.

Варто звернути увагу на те, що під час свого виступу в суді Тимошенко закликала суддю не призначати запобіжний захід взагалі або обмежитися особистими зобов'язаннями.