Суд обрав запобіжний захід Юлії Тимошенко

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжним заходом заставу у розмірі 33 мільйони 280 тисяч лідерці парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Як відомо, її підозрюють у пропозиції дачі хабаря народним обранцям ВРУ.
Головні тези:
- Адвокати Тимошенко виступали проти призначення процесуальних обов'язків.
- А носіння електронного браслету описали як тортури для жінки.
ВАКС обрав заставу Тимошенко
Журналісти звернули увагу на те, що суддя Віталій Дубас задовольнив клопотання прокуратури частково.
Що важливо розуміти, обвинувачення просило заставу в 50 мільйонів.
Ба більше, вказано, що ВАКС визначив для Юлії Тимошенко низку процесуальних обов'язків, а саме:
прибувати за викликом суду, слідчого чи прокурора,
не залишати межі Київської області,
повідомляти про зміну проживання або роботи,
утриматися від спілкування з визначеними нардепами,
здати паспорти для виїзду за кордон.
Електронний браслет політикиня носити не буде.
Варто звернути увагу на те, що під час свого виступу в суді Тимошенко закликала суддю не призначати запобіжний захід взагалі або обмежитися особистими зобов'язаннями.
