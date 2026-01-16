Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко

Высший антикоррупционный суд избрал мерой пресечения залог в размере 33 миллионов 280 тысяч лидеру парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Как известно, ее подозревают в предложении дачи взятки народным избранникам ВРУ.
Главные тезисы
- Адвокаты Тимошенко выступали против назначения процессуальных обязанностей.
- А ношение электронного браслета описали как пытки для женщины.
ВАКС выбрал залог Тимошенко
Журналисты обратили внимание на то, что судья Виталий Дубас удовлетворил ходатайство прокуратуры частично.
Что важно понимать, обвинение просило залог в 50 миллионов.
Более того, указано, что ВАКС определил для Юлии Тимошенко ряд процессуальных обязанностей, а именно:
прибывать по вызову суда, следователя или прокурора,
не покидать пределы Киевской области,
сообщать об изменении проживания или работы,
воздержаться от общения с определенными нардепами,
сдать паспорта для выезда за границу.
Электронный браслет политик носить не будет.
Следует обратить внимание на то, что во время своего выступления в суде Тимошенко призвала судью не назначать меру пресечения вообще или ограничиться личными обязательствами.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-