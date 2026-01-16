Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко

Высший антикоррупционный суд избрал мерой пресечения залог в размере 33 миллионов 280 тысяч лидеру парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Как известно, ее подозревают в предложении дачи взятки народным избранникам ВРУ.

ВАКС выбрал залог Тимошенко

Журналисты обратили внимание на то, что судья Виталий Дубас удовлетворил ходатайство прокуратуры частично.

Что важно понимать, обвинение просило залог в 50 миллионов.

Более того, указано, что ВАКС определил для Юлии Тимошенко ряд процессуальных обязанностей, а именно:

прибывать по вызову суда, следователя или прокурора,

не покидать пределы Киевской области,

сообщать об изменении проживания или работы,

воздержаться от общения с определенными нардепами,

сдать паспорта для выезда за границу.

Электронный браслет политик носить не будет.

Следует обратить внимание на то, что во время своего выступления в суде Тимошенко призвала судью не назначать меру пресечения вообще или ограничиться личными обязательствами.