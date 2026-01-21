ВАКС частково арештував майно Тимошенко

Згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду від 21 січня, буде здійснений лише частковий арешт майна підозрюваної у пропозиції хабаря лідерки фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Що передбачає рішення ВАКС щодо Тимошенко

Журналісти звертають увагу на те, що суд частково задовольнив клопотання не арештовувати кошти на рахунку Юлії Тимошенко.

Окрім того, вказано, що буде накладено арешту на майно чоловіка підозрюваної та майно, вилучене під час обшуку.

Загалом йдеться про:

40 тисяч доларів;

6,3 тисячі доларів;

6 мобільних телефонів;

автомобілі, які належать чоловіку Тимошенко (Toyota Land Cruiser, Audi А8 та ГАЗ);

два гаражі у Дніпрі;

системний блок;

чорнові записи.

ВАКС вирішив не арештовувати кошти, які є на особистому рахунку Тимошенко, оскільки, мовляав це єдине джерело доходів політикині, тому накладання арешту буде надмірним.

За словами адвоката Тимошенко, захист не згодний з рішенням суду:

Тому ми (будемо його (рішення суду, — ред.) оскаржувати в апеляційних інстанціях.

Ба більше, напередодні Тимошенко публічно пригрозила, що подасть заяву до правоохоронних органів через нібито неправомірні дії детективів НАБУ і прокурорів САП.