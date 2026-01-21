ВАКС частично арестовал имущество Тимошенко

Согласно решению Высшего антикоррупционного суда от 21 января, будет произведен лишь частичный арест имущества подозреваемого в предложении взятки лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Что предусматривает решение ВАКС в отношении Тимошенко

Журналисты обращают внимание на то, что суд частично удовлетворил ходатайство не арестовывать средства на счету Юлии Тимошенко.

Кроме того, указано, что будет наложен арест на имущество мужа подозреваемой и имущество, изъятое во время обыска.

В общем, речь идет о:

40 тысячах долларов;

6,3 тысячах долларов;

6 мобильных телефонах;

автомобилях, принадлежащие мужу Тимошенко (Toyota Land Cruiser, Audi А8 и ГАЗ);

дву гаражах в Днепре;

системном блоке;

записях.

ВАКС решил не арестовывать средства, которые находятся на личном счете Тимошенко, поскольку, мол, это единственный источник доходов политика, поэтому наложение ареста будет чрезмерным.

По словам адвоката Тимошенко, защита не согласна с решением суда:

Поэтому мы (будем его (решение суда — ред.) обжаловать в апелляционных инстанциях. Поделиться

Более того, накануне Тимошенко публично пригрозила, что подаст заявление в правоохранительные органы через якобы неправомерные действия детективов НАБУ и прокуроров САП.