ВАКС частично арестовал имущество Тимошенко

Согласно решению Высшего антикоррупционного суда от 21 января, будет произведен лишь частичный арест имущества подозреваемого в предложении взятки лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Главные тезисы
- 16 января ВАКС избрал для Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 миллиона 280 тысяч гривен.
- Политик заявила, что собирается обжаловать это решение.
Что предусматривает решение ВАКС в отношении Тимошенко
Журналисты обращают внимание на то, что суд частично удовлетворил ходатайство не арестовывать средства на счету Юлии Тимошенко.
Кроме того, указано, что будет наложен арест на имущество мужа подозреваемой и имущество, изъятое во время обыска.
В общем, речь идет о:
40 тысячах долларов;
6,3 тысячах долларов;
6 мобильных телефонах;
автомобилях, принадлежащие мужу Тимошенко (Toyota Land Cruiser, Audi А8 и ГАЗ);
дву гаражах в Днепре;
системном блоке;
записях.
ВАКС решил не арестовывать средства, которые находятся на личном счете Тимошенко, поскольку, мол, это единственный источник доходов политика, поэтому наложение ареста будет чрезмерным.
По словам адвоката Тимошенко, защита не согласна с решением суда:
Более того, накануне Тимошенко публично пригрозила, что подаст заявление в правоохранительные органы через якобы неправомерные действия детективов НАБУ и прокуроров САП.
