НАБУ и САП завершили следствие по делу Тимошенко

8 апреля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура окончательно завершили следствие по делу лидерки депутатской фракции парламента "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Главные тезисы
- Тимошенко подозревают в предложении предоставить неправомерную выгоду украинским депутатам.
- Народные избранники должны были выполнять указания по голосованию в парламенте.
Следствие по делу Тимошенко уже завершено
Так удалось узнать, что в декабре прошлого года, несмотря на разоблачение НАБУ и САП фактов получения взяток народными депутатами Украины, Юлия Тимошенко начала договариваться с отдельными нардепами относительно системы вознаграждений за лояльные голосования.
Лидер "Батькивщины" предлагала устойчивый механизм сотрудничества с выплатами вперед.
В его пределах депутаты должны были выполнять указания относительно голосования («за» или «против»), удержания или неучастия.
Как уже упоминалось ранее, в январе 2026 года руководители депутатской фракции сообщили о подозрении.
