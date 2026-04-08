НАБУ и САП завершили следствие по делу Тимошенко

8 апреля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура окончательно завершили следствие по делу лидерки депутатской фракции парламента "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Следствие по делу Тимошенко уже завершено

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу руководительницы одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины. Ее подозревают в предложении предоставить неправомерную выгоду народным депутатам Украины, — сказано в официальном заявлении.

Так удалось узнать, что в декабре прошлого года, несмотря на разоблачение НАБУ и САП фактов получения взяток народными депутатами Украины, Юлия Тимошенко начала договариваться с отдельными нардепами относительно системы вознаграждений за лояльные голосования.

Лидер "Батькивщины" предлагала устойчивый механизм сотрудничества с выплатами вперед.

В его пределах депутаты должны были выполнять указания относительно голосования («за» или «против»), удержания или неучастия.

Как уже упоминалось ранее, в январе 2026 года руководители депутатской фракции сообщили о подозрении.