НАБУ и САП завершили следствие по делу Тимошенко

8 апреля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура окончательно завершили следствие по делу лидерки депутатской фракции парламента "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Главные тезисы

  • Тимошенко подозревают в предложении предоставить неправомерную выгоду украинским депутатам.
  • Народные избранники должны были выполнять указания по голосованию в парламенте.

Следствие по делу Тимошенко уже завершено

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу руководительницы одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины. Ее подозревают в предложении предоставить неправомерную выгоду народным депутатам Украины, — сказано в официальном заявлении.

Так удалось узнать, что в декабре прошлого года, несмотря на разоблачение НАБУ и САП фактов получения взяток народными депутатами Украины, Юлия Тимошенко начала договариваться с отдельными нардепами относительно системы вознаграждений за лояльные голосования.

Лидер "Батькивщины" предлагала устойчивый механизм сотрудничества с выплатами вперед.

В его пределах депутаты должны были выполнять указания относительно голосования («за» или «против»), удержания или неучастия.

Как уже упоминалось ранее, в январе 2026 года руководители депутатской фракции сообщили о подозрении.

Предостережение. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

