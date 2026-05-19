Коррупция в Верховном суде. НАБУ и САП объявили новые подозрения
Коррупция в Верховном Суде – что еще стало известно
19 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура официально подтвердили, что расширили круг подозреваемых в масштабной коррупции с участием бывшего председателя Верховного Суда.

Главные тезисы

  • Подозреваемые получили неправомерную выгоду за принятие решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит".
  • Следствие по делу продолжается. Детективы продолжают узучать возможную причастность к преступлению других лиц.

Как пояснили в НАБУ и САП, речь идет о трех действующих судьях Верховного Суда, а также судье Верховного Суда в отставке.

Согласно данным следствия, будучи судьями Большой Палаты Верховного Суда, они получили неправомерную выгоду за принятие решения в интересах владельца группы Финансы и кредит.

Что важно понимать, в полномочия судей Большой Палаты Верховного Суда входит рассмотрение сложных и исключительных правовых споров.

Одним из таких был спор, в рамках которого бывшие акционеры обжаловали договор купли-продажи 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината, приобретенных в 2002 году бизнесменом, владельцем группы "Финансы и кредит". Суд первой инстанции отказал в удовлетворении, но в 2022 году апелляционный суд отменил это решение и признал договор недействительным.

НАБУ обращает внимание на то, что в связи со сложностью судебного спора, его дальнейшее рассмотрение в кассационной инстанции осуществлялось судьями Большой Палаты Верховного Суда.

Во избежание потерь акций, бизнесмен в течение марта-апреля 2023 года через посредника передал 2,7 млн дол. США адвокату, члену так называемого бэк-офиса Верховного Суда.

Он передал эти средства бывшему председателю и судьям Верховного Суда для принятия "нужного" решения.

