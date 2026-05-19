Коррупция в Верховном суде. НАБУ и САП объявили новые подозрения

19 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура официально подтвердили, что расширили круг подозреваемых в масштабной коррупции с участием бывшего председателя Верховного Суда.
Главные тезисы
- Подозреваемые получили неправомерную выгоду за принятие решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит".
- Следствие по делу продолжается. Детективы продолжают узучать возможную причастность к преступлению других лиц.
Коррупция в Верховном Суде — что еще стало известно
Как пояснили в НАБУ и САП, речь идет о трех действующих судьях Верховного Суда, а также судье Верховного Суда в отставке.
Согласно данным следствия, будучи судьями Большой Палаты Верховного Суда, они получили неправомерную выгоду за принятие решения в интересах владельца группы Финансы и кредит.
Что важно понимать, в полномочия судей Большой Палаты Верховного Суда входит рассмотрение сложных и исключительных правовых споров.
НАБУ обращает внимание на то, что в связи со сложностью судебного спора, его дальнейшее рассмотрение в кассационной инстанции осуществлялось судьями Большой Палаты Верховного Суда.
Во избежание потерь акций, бизнесмен в течение марта-апреля 2023 года через посредника передал 2,7 млн дол. США адвокату, члену так называемого бэк-офиса Верховного Суда.
Он передал эти средства бывшему председателю и судьям Верховного Суда для принятия "нужного" решения.
