Операция "Мидас": НАБУ и САП объявили новые подозрения

12 мая официально стало известно, что НАБУ и САП сообщили о подозрении еще 6 участникам организованной группы, разоблаченной на легализации приобретенного преступным способом имущества в особо крупных размерах.
Главные тезисы
- Подозреваемые отмыли более 460 млн. грн.
- Эту схему реализовали путем возведения коттеджного городка в с. Козин в Киевской области.
Операция «Мидас»: ДИНАСТИЯ — обнародованы новые детали
Как отметили в НАБУ и САП, новые подозрения объявлены:
• бывшему вице-премьер-министру Украины;
• бизнесмену (одному из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации «Мидас»);
• другим лицам.
В рамках расследования стало известно, что в течение 2021-2025 годов подозреваемые отмыли более 460 млн грн путем возведения коттеджного городка в с. Козин в Киевской области.
Что важно понимать, часть израсходованных на строительство средств получили через так называемую «прачечную», подконтрольную бизнесмену — будущему владельцу одной из резиденций. Речь идет о почти 9 млн. дол. США.
