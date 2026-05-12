Операция "Мидас": НАБУ и САП объявили новые подозрения

12 мая официально стало известно, что НАБУ и САП сообщили о подозрении еще 6 участникам организованной группы, разоблаченной на легализации приобретенного преступным способом имущества в особо крупных размерах.

Операция «Мидас»: ДИНАСТИЯ — обнародованы новые детали

Как отметили в НАБУ и САП, новые подозрения объявлены:

• бывшему вице-премьер-министру Украины;

• бизнесмену (одному из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации «Мидас»);

• другим лицам.

В рамках расследования стало известно, что в течение 2021-2025 годов подозреваемые отмыли более 460 млн грн путем возведения коттеджного городка в с. Козин в Киевской области.

Речь идет о строительстве на земельных участках общей площадью около 8 га четырех частных резиденций со вспомогательными зданиями и сооружениями, а также отдельной резиденции общего пользования спа-зоны.

Что важно понимать, часть израсходованных на строительство средств получили через так называемую «прачечную», подконтрольную бизнесмену — будущему владельцу одной из резиденций. Речь идет о почти 9 млн. дол. США.