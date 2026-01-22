НАБУ подозревает в коррупционных сделках топ-чиновников ГПСУ — детали

НАБУ и САП разоблачили бывшего чиновника и действующего должностного лица Государственной пограничной службы Украины на систематическом получении неправомерной выгоды при содействии беспрепятственному пересечению государственной границы.

НАБУ объявила подозрения в коррупции топ-чиновникам ГПСУ

Среди подозреваемых:

бывший глава Госпогранслужбы, генерал;

начальник отдела пункта пропуска Госпогранслужбы;

бывшее должностное лицо Госпогранслужбы.

Квалификация: ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368.

По данным следствия, в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду.

Только за июль-ноябрь 2023 года пограничники получили по меньшей мере 204 тыс евро неправомерной выгоды за беспрепятственный проезд 68 автомобилей (по 3000 евро за каждое транспортное средство).

Чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические.

Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов — члены семей украинских дипломатов в Европе. Наличие таких пассажиров позволяло избежать досмотра автомобилей пограничными и таможенными органами государств ЕС. В то же время детективы установили, что чиновники Госпогранслужбы ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии стали участниками этой схемы.

Решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения.