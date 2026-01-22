НАБУ підозрює в корупційних оборудках топпосадовців ДПСУ — деталі

НАБУ та САП викрили колишнього топпосадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби України на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.
Головні тези:
- НАБУ та САП підозрюють топпосадовців ДПСУ у корупційних діях, пов'язаних з незаконним переправленням цигарок через кордон.
- Учасники схеми використовували транспортні засоби з дипломатичними номерними знаками для уникнення огляду прикордонними та митними органами ЄС.
- Топпосадовці Держприкордонслужби отримували неправомірну вигоду за сприяння з незаконним проїздом автівок через кордон.
НАБУ оголосила підозри у корупції топпосадовцям ДПСУ
Серед підозрюваних:
колишній голова Держприкордонслужби, генерал;
начальник відділу пункту пропуску Держприкордонслужби;
колишня службова особа Держприкордонслужби.
Кваліфікація: ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368.
За даними слідства, у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду.
Лише упродовж липня-листопада 2023 року прикордонники отримали щонайменше 204 тис євро неправомірної вигоди за безперешкодний проїзд 68 автомобілів (по 3000 євро за кожен транспортний засіб).
Аби приховати свою діяльність, зловмисники використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні.
Вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу.
