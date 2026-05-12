Операція "Мідас": НАБУ і САП оголосили нові підозри

12 травня офіційно стало відомо, що НАБУ і САП повідомили про підозру ще 6 учасникам організованої групи, викритої на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах.
Головні тези:
- Підозрювані відмили понад 460 млн грн.
- Цю схему реалізували шляхом зведення котеджного містечка у с. Козин Київської області.
Операція «Мідас»: ДИНАСТІЯ — оприлюднені нові деталі
Як зазначили в НАБУ та САП, нові підозри оголошено:
• колишньому віцепрем'єр-міністру України;
• бізнесмену (одному з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас»);
• іншим особам.
У межах розслідування стало відомо, що протягом 2021–2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у с. Козин Київської області.
Що важливо розуміти, частину витрачених на будівництво коштів одержали через так звану «пральню», підконтрольну бізнесмену — майбутньому власнику однієї з резиденцій. Йдеться про майже 9 млн дол. США.
