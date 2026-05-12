Операція "Мідас": НАБУ і САП оголосили нові підозри
Категорія
Україна
Дата публікації

Операція "Мідас": НАБУ і САП оголосили нові підозри

НАБУ
Операція «Мідас»: ДИНАСТІЯ - оприлюднені нові деталі
Read in English

12 травня офіційно стало відомо, що НАБУ і САП повідомили про підозру ще 6 учасникам організованої групи, викритої на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах.

Головні тези:

  • Підозрювані відмили понад 460 млн грн.
  • Цю схему реалізували шляхом зведення котеджного містечка у с. Козин Київської області.

Операція «Мідас»: ДИНАСТІЯ — оприлюднені нові деталі

Як зазначили в НАБУ та САП, нові підозри оголошено:

• колишньому віцепрем'єр-міністру України;

• бізнесмену (одному з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас»);

• іншим особам.

У межах розслідування стало відомо, що протягом 2021–2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у с. Козин Київської області.

Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування — спа-зони.

Що важливо розуміти, частину витрачених на будівництво коштів одержали через так звану «пральню», підконтрольну бізнесмену — майбутньому власнику однієї з резиденцій. Йдеться про майже 9 млн дол. США.

Фінансування, зокрема, здійснювалося за рахунок коштів, отриманих внаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ «НАЕК «Енергоатом». Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
НАБУ вперше опублікувало "плівки Тимошенко" — відео
НАБУ
"Плівки Тимошенко" уже в мережі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
НАБУ підозрює в корупційних оборудках топпосадовців ДПСУ — деталі
НАБУ
НАБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
НАБУ та САП завершили слідство у справі Тимошенко
НАБУ
Тимошенко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?