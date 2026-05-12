Операція "Мідас": НАБУ і САП оголосили нові підозри

12 травня офіційно стало відомо, що НАБУ і САП повідомили про підозру ще 6 учасникам організованої групи, викритої на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах.

Операція «Мідас»: ДИНАСТІЯ — оприлюднені нові деталі

Як зазначили в НАБУ та САП, нові підозри оголошено:

• колишньому віцепрем'єр-міністру України;

• бізнесмену (одному з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас»);

• іншим особам.

У межах розслідування стало відомо, що протягом 2021–2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у с. Козин Київської області.

Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування — спа-зони.

Що важливо розуміти, частину витрачених на будівництво коштів одержали через так звану «пральню», підконтрольну бізнесмену — майбутньому власнику однієї з резиденцій. Йдеться про майже 9 млн дол. США.