Генпрокурор Кравченко поделился подробностями громкого дела по очищению Нацполиции

Во время обысков у топ-чиновников Нацполиции изъяли элитный автопарк и 22,6 млн грн наличных.

Элитный автопарк и более 20 млн наличных изъяли у фигурантов дела о порноофисах

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

Во время обысков у топ-чиновников Нацполиции изъяли элитный автопарк из шести автомобилей, 5 швейцарских часов, огнестрельное и холодное оружие, мобильные телефоны, а также наличные деньги в разных валютах на общую сумму более 22,6 млн грн. Поделиться

Генпрокурор добавил, что правоохранители задержали 5 участников схемы, им сообщили о подозрении.

В частности, по словам Кравченко, водитель автохозяйства ГУ «Центр обслуживания подразделений МВД», выступавший посредником, инкриминированы подстрекательство и пособничество в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере за несовершение действий с использованием служебного положения в лицах третьих лиц.

Начальнику ГУНП в Ивано-Франковской области, его заместителю, а также первому заместителю начальника ГУНП в Тернопольской области и заместителю начальника ГУНП в Житомирской области инкриминируют получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя за несовершение таких служебных лиц, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время прокуратура готовит в суд ходатайство об избрании подозреваемым мер.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в территориальных подразделениях полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях по делу об обеспечении беспрепятственной работы сети так называемых порноофисов.