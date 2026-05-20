Генпрокурор Кравченко поделился подробностями громкого дела по очищению Нацполиции

Во время обысков у топ-чиновников Нацполиции изъяли элитный автопарк и 22,6 млн грн наличных.
Главные тезисы
- В результате обысков у высокопоставленных чиновников Нацполиции были изъяты элитный автопарк и более 20 млн грн наличных.
- Генпрокурор Руслан Кравченко объявил о задержании 5 участников схемы, имеющих подозрения в различных нарушениях, включая подстрекательство и пособничество.
- Ведется расследование дела о порноофисах, в рамках которого обнаружены огнестрельное и холодное оружие, швейцарские часы, мобильные телефоны и значительные суммы наличных денег.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.
Генпрокурор добавил, что правоохранители задержали 5 участников схемы, им сообщили о подозрении.
В частности, по словам Кравченко, водитель автохозяйства ГУ «Центр обслуживания подразделений МВД», выступавший посредником, инкриминированы подстрекательство и пособничество в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере за несовершение действий с использованием служебного положения в лицах третьих лиц.
Начальнику ГУНП в Ивано-Франковской области, его заместителю, а также первому заместителю начальника ГУНП в Тернопольской области и заместителю начальника ГУНП в Житомирской области инкриминируют получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя за несовершение таких служебных лиц, совершенного по предварительному сговору группой лиц.
В настоящее время прокуратура готовит в суд ходатайство об избрании подозреваемым мер.
Ранее сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в территориальных подразделениях полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях по делу об обеспечении беспрепятственной работы сети так называемых порноофисов.
