СБУ, ОГП и Нацполиция разоблачили схему прикрытия "порноофисов" в Украине

Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора, министр внутренних дел, а также Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили преступную деятельность руководителей областных подразделений полиции. Речь идет о прикрытии так называемых "порноофисов" в разных регионах страны.
Главные тезисы
- Досудебное расследование продолжается.
- СБУ обещает притянуть к ответственности всех причастных.
Чиновников региональных управлений полиции разоблачили на незаконных схемах
Как удалось узнать в рамках расследования, подозреваемые осуществляли "крышевание" деятельности моделей на интернет-платформах с порноконтентом.
Они брали взятки и гарантировали "подопечным" не привлечение их к ответственности за противоправный контент.
Среди задержанных:
начальник ГУНП в Ивано-Франковской области;
заместитель начальника ГУНП в Ивано-Франковской области;
первый заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области;
заместитель начальника ГУНП в Житомирской области;
водитель автохозяйства ГУ «Центр обслуживания подразделений МВД», выполнявший роль посредника-курьера.
В рамках обысков изъяты доказательства незаконной деятельности и денежные средства, вероятно полученные преступным путем.
Подозреваемым сообщено о подозрении по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Досудебное расследование продолжается. Принимаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности всех причастных лиц.
