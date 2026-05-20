СБУ, ОГП и Нацполиция разоблачили схему прикрытия "порноофисов" в Украине
Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора, министр внутренних дел, а также Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили преступную деятельность руководителей областных подразделений полиции. Речь идет о прикрытии так называемых "порноофисов" в разных регионах страны.

Как удалось узнать в рамках расследования, подозреваемые осуществляли "крышевание" деятельности моделей на интернет-платформах с порноконтентом.

Они брали взятки и гарантировали "подопечным" не привлечение их к ответственности за противоправный контент.

Среди задержанных:

  • начальник ГУНП в Ивано-Франковской области;

  • заместитель начальника ГУНП в Ивано-Франковской области;

  • первый заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области;

  • заместитель начальника ГУНП в Житомирской области;

  • водитель автохозяйства ГУ «Центр обслуживания подразделений МВД», выполнявший роль посредника-курьера.

В рамках обысков изъяты доказательства незаконной деятельности и денежные средства, вероятно полученные преступным путем.

Подозреваемым сообщено о подозрении по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Досудебное расследование продолжается. Принимаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности всех причастных лиц.

